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影／桃園龜山轎車左轉撞機車 騎士、後座乘客噴飛倒地受傷
桃園市龜山區振興路於10月30日下午17時25分許發生一起行車擦撞意外。一名61歲林姓女子駕駛自小客車由巷口駛出左轉時，與30歲蔡姓男子騎乘直行的機車發生碰撞，造成蔡男及後座乘客受傷，詳細肇事原因尚待警方釐清。
警方說明，當時林女駕駛自小客車行經龜山區振興路往林口方向，由巷口駛出欲進行左轉時，適逢蔡男騎乘機車沿該路段直行，雙方不慎發生擦撞，事故造成蔡男與機車乘客受傷，經送醫治療後均無生命危險與大礙。警方獲報後派員到場處理並實施酒精濃度檢測，林女與蔡男雙方酒測值均為0。
警方呼籲，駕駛人行經路口應減速慢行，以維護自身及其他用路人安全。
本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】龜山轎車左轉撞機車！騎士、後座乘客噴飛倒地受傷
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