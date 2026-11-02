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等入住竟把鐵道當露營區！一家人阿里山林鐵搭帳篷恐挨重罰

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義阿里山林業鐵路二萬坪車站日前發生民眾違規搭帳篷事件，一名男子帶家人上山旅遊，因預訂住宿的青年活動中心尚未開放入住，竟一時興起在鐵道上搭設帳篷讓孩子休息，所幸林鐵人員及時發現並通報警方，未釀成事故。警方調查後，將函送交通部鐵道局裁罰，男子恐面臨高額罰款。

警方表示，阿里山林業鐵路及文化資產管理處人員10月31日中午12時許，行經二萬坪車站附近時，發現有民眾擅自在鐵路軌道旁搭設帳篷，恐影響列車行駛安全，立即通報警方處理，阿里山警分局十字聯合所隨即派員前往查處。

經警方調查，搭設帳篷的是高姓男子，當天趁著假日帶家人前往阿里山旅遊，並已預訂位於二萬坪的救國團阿里山青年活動中心住宿，因抵達時尚未到入住時間，男子為了讓孩子休息，竟突發奇想，直接在二萬坪車站鐵道區域搭設帳篷。

由於鐵路軌道屬列車行駛區域，擅自進入或放置物品，可能影響列車通行，也讓自身及同行家人暴露於危險之中。所幸林鐵處人員及時發現，現場未發生人員受傷或列車行車事故。

警方表示，經查處後，將依相關規定函送交通部鐵道局裁罰。鐵路軌道及周邊區域具有一定危險性，民眾切勿因拍照、休息或其他理由擅自進入，更不得在鐵道上堆放物品或搭設帳篷，以免危及自身及鐵路行車安全，違反鐵路法相關規定，可能面臨高額罰款。

阿里山林鐵二萬坪車站雲霧繚繞，民眾竟在緊鄰鐵軌處搭設藍色帳篷，與行駛中的列車距離相當近，違規行為遭警方查處，恐面臨高額罰款。圖／警方提供
阿里山林鐵二萬坪車站雲霧繚繞，民眾竟在緊鄰鐵軌處搭設藍色帳篷，與行駛中的列車距離相當近，違規行為遭警方查處，恐面臨高額罰款。圖／警方提供

嘉義阿里山林業鐵路二萬坪車站旁，一名男子帶家人出遊，因住宿時間未到，竟在緊鄰鐵軌處搭設帳篷，還擺放桌椅休息，恐危及列車行車安全。圖／警方提供
嘉義阿里山林業鐵路二萬坪車站旁，一名男子帶家人出遊，因住宿時間未到，竟在緊鄰鐵軌處搭設帳篷，還擺放桌椅休息，恐危及列車行車安全。圖／警方提供

鐵道 露營區 阿里山

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