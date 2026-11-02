聽新聞
0:00 / 0:00
桃園髮廊員工獨自日本旅遊上月底無音訊 家人憂 桃警：已連絡上人平安
有網友近日在社群媒體發出「失蹤協尋」文，提到在桃園從事髮型設計工作的同事「小V」許姓男子上月飛到日本計畫獨旅一個月，未料10月26日後卻音訊全無，希望大家協尋。擔心他的安危，家人並向台中警方報案。桃園市警局表示，今日中午已接獲家屬來電告知，確認許男人身平安，請社會大眾放心。
桃園市警局說明，有關近日傳出居許男赴日本獨自旅遊失聯一事，引發社會各界關注，消息傳出後，市長張善政也請警察局掌握案情，主動關心家屬提供協助，桃園警分局於昨日中午聯繫許男在桃園區工作的髮廊負責人，了解情形及建立聯繫管道，同時函請外交部協助，透過相關管道積極協尋，全案先前另由家屬於10月31日晚間向台中霧峰警分局派出所報案。
今日中午，市警局已接獲家屬來電告知，確認許男人身平安，請社會大眾放心，家屬和警方感謝這段期間所有網友、媒體及相關機關的關心與協助，大家的熱心轉傳及即時提供資訊，都是促成本案順利釐清的重要力量。再次感謝各界關心，也請民眾安心。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。