桃園髮廊員工獨自日本旅遊上月底無音訊 家人憂 桃警：已連絡上人平安

有網友近日在社群媒體發出「失蹤協尋」文，提到在桃園從事髮型設計工作的同事「小V」許姓男子上月飛到日本計畫獨旅一個月，未料10月26日後卻音訊全無，希望大家協尋。擔心他的安危，家人並向台中警方報案。桃園市警局表示，今日中午已接獲家屬來電告知，確認許男人身平安，請社會大眾放心。

桃園市警局說明，有關近日傳出居許男赴日本獨自旅遊失聯一事，引發社會各界關注，消息傳出後，市長張善政也請警察局掌握案情，主動關心家屬提供協助，桃園警分局於昨日中午聯繫許男在桃園區工作的髮廊負責人，了解情形及建立聯繫管道，同時函請外交部協助，透過相關管道積極協尋，全案先前另由家屬於10月31日晚間向台中霧峰警分局派出所報案。

今日中午，市警局已接獲家屬來電告知，確認許男人身平安，請社會大眾放心，家屬和警方感謝這段期間所有網友、媒體及相關機關的關心與協助，大家的熱心轉傳及即時提供資訊，都是促成本案順利釐清的重要力量。再次感謝各界關心，也請民眾安心。

桃園市警局表示許男已經和家人連絡，人還在日本目前平安。記者鄭國樑／翻攝