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轎車逆向行駛被警攔停開單 女乘客「盧半小時」質疑未勸導

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

簡姓男子昨開車在台北市信義路巷道逆向行駛，被員警攔停取締交通違規，女乘客質疑警方未勸導，理論約半小時，員警告知該違規非屬可勸導項目，仍依法舉發。

警方調查，簡姓男子昨下午5時許開車行經北市信義路3段157巷，大安警分局新生南路派出所員警巡邏經過，發現該車未依標線指示方向行駛，且信義路3段157巷10弄設有禁止進入牌面，攔停取締。

女乘客不斷質疑警方未勸導，質疑將警用機車停在路中，還說「我們還沒有跟人家發生車禍」、「我朋友不會故意去違規」。

依違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則第12條規定，違反道路交通管理處罰條例第45條第1項第1款不按遵行之方向行駛，非屬可勸導項目，員警告知舉發事由及後續申訴權益後，指揮簡駛離。

簡姓男子昨開車在台北市信義路巷道逆向行駛，被員警攔停舉發。記者李奕昕／翻攝
簡姓男子昨開車在台北市信義路巷道逆向行駛，被員警攔停舉發。記者李奕昕／翻攝

逆向 乘客 車禍

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