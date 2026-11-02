囚車提解人犯左轉追撞機車騎士受傷 高院：戒護無虞、配合警方調查

廖姓機車騎士今上午於新北市土城區青雲路、立德路口，左轉停等清潔隊員過馬路時，被一輛台灣高等法院警備車追撞受傷送醫。高院說明指出，車內僅一名從台北女子看守所提解的人犯，未受傷戒備也無虞，會全力配合警方調查肇事責任。

高院指出，警備車今上午8時10分前往台北看守所提解人犯，於土城青雲路與立德路口左轉時撞擊機車，導致騎士人車倒地受傷，車內法警事故發生後立即報警處理，由救護車將騎士送醫救治，警備車駕駛則於現場等候警方到場處理，完成現場蒐證、排除路況後，駕駛隨同員警至警局製作筆錄，釐清肇事責任，高院也會配合警方調查。

高院表示，據了解騎士僅受輕傷並無大礙，未來將持續關注預後情況，給予必要協助。至於警備車內當時僅有一名自台北女子看守所提解的人犯，事發後人犯經法警戒護中，高院也派遣另一輛警備車前往接替完成後續提解人犯，人犯戒護安全無虞。

警方調查，廖（47歲）今早騎機車左轉、於斑馬線前停車，禮讓清掃路面的清潔隊員過馬路，而王姓高院警備車駕駛（57歲）開車不慎從後方追撞，廖被撞倒後手腳擦挫傷。