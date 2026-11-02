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影／17人挑戰北三段驚傳墜坡！女隊員一度昏厥又扭傷腳 直升機救援
一支17人登山隊到南投、花蓮挑戰北三段縱走，但昨天下山時，其中一名女隊員不慎跌落邊坡，摔落時頭部撞傷，一度昏厥短暫失去意識，且其右腳及左膝受傷，疼痛無法行走，在萬大南溪匯流口求援，今天由直升機吊掛下山送醫治療。
南投縣消防局指出，該支17人登山隊主要挑戰能高安東軍路線，上周三（28日）從雲天宮入山，原訂今天（2日）從奧萬大下山，不料昨天在下山途中，一名59歲女隊員跌落邊坡，頭部受撞擊，短暫失去意識，右腳扭傷無法行走，對外求援。
該局在昨晚10時4分接獲民眾報案，指有山友在下山時摔落邊坡，因腿腳受傷無法行走，因此在萬大南溪匯流口附近等待救援，考量救援時效，啟動陸空同步搜救，調派搜救人員挺進目標區，並向空勤總隊申請明天清晨執行直升機吊掛。
消防局表示，獲報後立刻聯繫相關人員就近協助搜救，並於當晚11時37分接觸到待援傷者，經初步檢傷，其左膝也腫脹疼痛，無法行走，下山須採人力背負，該局搜救人員也於今天凌晨近1時許抵達奧萬大大草原紮營，待今晨上山救人。
而因金天氣晴朗，能見度佳，空勤務隊於今晨8時左右派遣直升機馳援，上午8時28分抵達目標區，採落地方式實施救援，由特搜人員詹天文出艙協助傷者進艙，待人員進艙後飛返清泉崗機場，上午8時54分落地，順利將傷患送醫治療。
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