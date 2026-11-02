影／台南市19歲大學生回宿舍被酒駕撞死 家屬痛批肇事逃逸應該下地獄

台南19歲科大李姓學生昨天深夜在永康奇美醫院停車場出口遭酒駕撞死，家屬上午到醫院太平間指認時痛哭事發前30分鐘才和他通電話，痛批肇事逃逸嫌犯應該該下地獄，要求司法不要輕縱酒駕，必須嚴懲。

家屬說，死者年幼時就單親、就由阿嬤照顧長大，懂事乖巧、認真向學，計畫到波蘭當交換學生，沒想到要回宿舍途中竟然被人酒駕從後追撞，肇事者還逃逸讓人無法接受。

死者家屬表示，他不像一般就讀理工科大學生一心嚮往高科技產業，努力學習英文與專科學業，希望將來能夠到美國等高科技國家深造，沒想到就突然車禍離開。

李姓大學生昨天深夜步行經過奇美醫院第二員工停車場道路時，竟遭廖姓男子開車撞死。廖撞人後開車逃逸，警方獲報凌晨逮捕、抽血檢測酒精值超標，建請檢察官向法院聲押。

他11點50分左右，走路經過奇美醫院停車場出口時，被49歲廖姓男子開轎車撞倒。據稱廖嫌未下車查看傷者或報警，反而直接開車離開，警方獲報趕到119將人送醫仍不治身亡。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台南市19歲大學生回宿舍被酒駕撞死，家屬上午到太平間指認。記者周宗禎／攝影

台南市19歲大學生回宿舍被酒駕撞死，家屬痛批肇事逃逸應該下地獄。記者周宗禎／攝影

台南市19歲大學生回宿舍被酒駕撞死，家屬痛批肇事逃逸應該下地獄。記者周宗禎／攝影