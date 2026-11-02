高雄員警拍扛轎人肩膀制止遶境違規占用道路 網一面倒挺：支持執法

高市楠梓區昨天下午有廟會遶境活動，因部分人員未依序排隊等候入廟參拜，在道路聚集、造成往來人車壅塞，警方拍了扛轎轎班的人肩膀示意要求往路旁移動，畫面在抖音被瘋傳，不少人罵警察，有網友另PO影片上傳Threads，網友則一面倒力挺警方「支持執法」。

網路社群Threads有網友推出一段昨天下午楠梓區一場廟會遶境活動，只見穿制服的員警在路口拍了扛轎班前方人員肩膀，後揮手示意要求往旁邊移動；原PO指，「終於有警察敢對這些以神明名義違規的」，但抖音都在罵警察，相信脆會不一樣吧。

影片獲網友回應力挺警察指「繞境就可以不管交通規則，想過就過嗎？」「跨黃線了，撞到車子怎麼辦？」「支持警察執法，雖說近來廟會提高規格，變成文化素養的一環，但不代表就可以違規鬧事」。

有網友認為「宮廟陣頭每次都很愛當路是他家的，把整條路都占走，好幾個紅綠燈都只讓他們的隊伍經過，他們的交管毫無作用，支持警察趕人」、「支持警察的做法，申請路權不代表全部封路」、「這種事情不支持警察，以後只會越來越誇張，而警察也會不想管」。

楠梓警分局指出，昨天下午3時在楠梓區楠梓路與興楠路口一場廟會遶境活動，因部分遶境人員未依序排隊等候入廟參拜，於道路上聚集、占用道路造成壅塞，並有跨越馬路、擅闖紅燈等危險行為。

警方當下為維護現場秩序及交通安全，依法制止違規行為，並指揮遶境隊伍依序入廟參拜；警方強調，活動事前雖經申准路權，仍應遵守相關交通規則及不得妨礙人車通行，警方對廟會慶典勤務，會持續加強溝通與疏導作為，以維活動順利進行與用路人安全。

高雄市楠梓區昨下午廟會遶境活動，部分人員在道路聚集，警方在場維持交通要求往路旁移動。記者石秀華／翻攝