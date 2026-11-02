苗栗拒檢逃至台中！ 保警巡邏查獲珍貴台灣肖楠、香杉

保安警察第七總隊員警近日在苗栗卓蘭執行巡邏勤務時，發現一輛小客貨車形跡可疑，經鳴笛示意攔查，但駕駛拒絕停車受檢，並沿途超速行駛，經通報警力支援並持續尾隨追緝，終在台中市外埔區攔停該車，並當場查獲珍貴台灣肖楠、香杉木材一批。

保警指出，第五大隊台中分隊警員於10月28日晚間執行巡邏勤務，在苗栗縣卓蘭鎮苗140線發現自小客貨車形跡可疑，在優勢警力圍捕下於台中市外埔區虎尾寮段成功攔查，並於彭嫌車輛後車廂內發現於苗栗縣泰安鄉大安溪河床竊取之香杉1塊及台灣肖楠1塊。

之後，警方也在彭嫌住所查扣香杉及台灣肖楠，合計查扣香杉58公斤及台灣肖楠282公斤。經林業及自然保育署台中分署粗估價值約4萬餘元，並將彭嫌帶案偵辦，經調查彭嫌未經主管機關許可，擅自撿拾、竊取漂流木，全案依違反森林法移送檢方偵辦。

保七總隊第五大隊與林業及自然保育署共同呼籲，森林資源攸關生態保育及環境永續，民眾切勿因一時貪念而擅自竊取林木或滯留木，以免觸法。警方將持續落實巡邏及查緝勤務，結合林業及自然保育署共同打擊森林犯罪，守護珍貴森林資源。

巡邏員警一路尾隨追緝，終在台中市外埔區攔停可疑車輛，並當場查獲珍貴台灣肖楠、香杉木材一批。圖／警方提供