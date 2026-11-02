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49歲酒駕男開車經過奇美醫院停車場撞死19歲走路男大生逃逸 遭逮聲押

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

台南永康區奇美醫院醫院發生罕見停車場出口酒駕死亡車禍，19歲就讀附近科大李姓學生昨天深夜步行經過奇美醫院第二員工停車場道路時，竟遭廖姓男子開車撞死。廖撞人後開車逃逸，警方獲報凌晨逮捕、抽血檢測酒精值超標，建請檢察官向法院聲押。

李姓男大生昨天深夜11點50分左右，走路經過奇美醫院停車場出口時，被49歲廖姓男子開轎車撞倒。據稱廖嫌未下車查看傷者或報警，反而直接開車離開，警方獲報趕到119將人送醫仍不治身亡。

警方調閱監視器鎖定肇事車輛逃逸路線，在案發後不到1小時凌晨在北區西門路4段攔獲涉案車輛，並將廖嫌當場依法逮捕，因酒測值超標依公共危險罪將其送辦，並建請檢方聲押。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

49歲酒駕男開車經過奇美醫院停車場撞死19歲走路男大生逃逸，最後現場只留下一灘血跡與雜物。圖／讀者提供
49歲酒駕男開車經過奇美醫院停車場撞死19歲走路男大生逃逸，最後現場只留下一灘血跡與雜物。圖／讀者提供

酒駕 奇美醫院 停車場

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