影／聽信友人一句「沒事」就閃人 BMW駕駛撞倒機車肇逃遭扣照

台中市南區工學北路日前發生一起機車遭撞肇逃案，張姓男子駕駛BMW休旅車，駛離停車格時撞倒路旁機車，聽信同行友人一句「沒事」便逕自離去。警方調閱監視器循線將張男查緝到案，張男除須賠償車損，更遭依法舉發並吊扣駕照1個月。

警方調查，陳姓女子在今年9月21日晚間準備騎車返家時，發現停放於停車格內的機車從中柱變成側柱支撐，左側車身多處擦傷、車牌凹陷，懷疑遭撞擊而報警。

第三分局交通分隊在熱心店家協助下取得監視器畫面，發現張男（54歲）駕駛BMW休旅車駛離時撞倒機車，右前座友人下車將機車扶起後，一行人隨即離開現場。

張男到案後坦承撞倒機車，懊悔表示友人查看後稱機車無明顯損傷，才放心離去，對造成車主困擾深感抱歉。

警方協助雙方處理理賠，並依道路交通管理處罰條例第62條舉發，處1000元以上3000元以下罰鍰，並吊扣駕照1個月。

警方呼籲，發生交通事故即使無人傷亡，仍應留在現場並撥打110報警，切勿因自認損害輕微或已扶起車輛就逕自離開，以免衍生肇事逃逸的法律責任。

台中市張姓男子上月間駕駛BMW休旅車駛離停車格時，碰撞停放的機車後離開，警方獲報後，依法告發。記者陳宏睿／翻攝

台中市張姓男子上月間駕駛BMW休旅車駛離停車格時，碰撞停放的機車後離開，警方獲報後，依法告發。記者陳宏睿／翻攝