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獨／高雄知名骨科醫院傳醫療暴力 婦術後未癒兒診間怒揮拳打傷醫生
高市知名的中正脊椎骨科醫院傳出醫療暴力，上月28日近午時分潘姓男子帶著8旬母親前往回診，因認為母親1年前手術後恢復不佳，在診間對醫師咆哮，並連續出拳揮打醫師的臉、頭部，導致林臉挫傷、嘴唇撕裂併輕微腦震盪，警方獲報趕抵，將潘當場依現行犯逮捕。
據了解，這起醫療事件發生在中正四路知名的中正脊椎骨科醫院，上月28日接近中午時分，轄區新興警分局獲報指稱，院內有病患和醫生發生衝突，線上警網隨即趕赴現場處置。
警方到場後，查知潘姓男子（53歲）帶著80餘歲的母親前往看診，因認為母親在1年前動手術，但恢復狀況不佳，先在診間內對醫師咆哮，被制止不聽，後竟對醫生當場揮拳相向。
當時該名醫生閃躲不及，連續被潘男拳頭攻擊臉和頭部，導致臉挫傷、嘴唇撕裂傷還合併有輕微腦震盪。由於受傷醫師堅持提告傷害，警詢後，依違反醫療法及傷害罪嫌移送高雄地檢署偵辦。
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