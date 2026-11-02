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台南凌晨發生群眾鬥毆分局快打部隊到場發現竟是警員跟里長候選人開打

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

台南市永康區永大路三段今天凌晨發生群眾鬥毆，永康警分局快打部隊到場排解發現，竟然是分局某派出所年輕警員與當地里長候選人互毆，都依現行犯帶回管束，依法送辦。雙方也互提傷害、妨害名譽告訴。

永康分局表示，「本案本分局接獲110報案，員警到場處置後，在場涉案民眾依刑法妨害秩序罪及傷害罪現行犯逮捕移送偵辦，雙方互告部分，本分局均依規定受理，員警部分已依規定通報他分局處理」。

民眾說，這個在地年輕警員與里長候選人之前在當地就曾發生糾紛，里長還掛布條嗆聲，雙方起衝突也相互提告，這次兩人是因為新仇舊恨、一言不合就開打，里長候選人朋友也加入助陣，凌晨巨大聲響引來周遭社區側目，民眾紛紛打110報案。

警察的朋友質疑里長候選人除之前與警員衝突過，還掛寫有妨害警員名譽的文字被告。這次應該是是為了選舉造勢，才故意挑釁。不過支持里長候選人的民眾指稱，這名警員經常仗著警察身分態度惡劣，口出惡言甚至要打人，才會引發眾怒。

鬥毆 里長 台南

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