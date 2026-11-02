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嘉義朴子凌晨驚傳死亡火警！65歲男疑自焚身亡 警消調查原因
嘉義縣朴子市竹圍里今天凌晨4時許發生火警，疑似有人自焚，消防局獲報立即派遣消防人車趕往現場搶救，消防人員抵達時，發現1名年約65歲男子已明顯死亡，未送醫急救。由於火警疑涉及自焚，確切起火原因及男子死亡情形，仍待警方與消防單位進一步調查釐清。
嘉義縣消防局表示，今天凌晨4時許接獲通報，朴子市竹圍里附近發生火警，立即派遣消防人車趕往現場搶救。消防人員抵達後，發現現場有1名年約65歲男子，經確認已明顯死亡，未送醫急救，後續交由警方處理。
由於這起火警疑似涉及自焚，相關單位目前正調查起火原因，至於男子身分、事發經過及確切死因，仍有待警方進一步調查及檢警相驗釐清。
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