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載4名日本客從瑞芳回台北 計程車「和對向轎車碰撞」…2車6人送醫
陳姓男子駕駛的轎車和蕭姓男子駕駛的計程車，今晚在新北市瑞芳區明燈路會車時相撞，兩車左前車頭都受損，兩車內共6人受擦挫傷送醫。警方對陳男、蕭男實施酒測，數值都為0，事故原因由警方調查中。
警方初步調查，54歲陳男今晚開車沿明燈路3段瑞芳往台北方向行駛，55歲蕭男駕駛，搭載4名日本乘客的計程車，沿明燈路台北往瑞芳方向行駛，兩車在晚間7時左右在明燈路3段231號前發生碰撞，兩車的左前車輪和左前的車身都嚴重受損。
陳男和車上的3名乘客，蕭男和1名日籍乘客都受擦挫傷，意識清楚，由消防局救護車分送衛生福利部基隆醫院、瑞芳礦工醫院醫治。陳、蕭已排除酒駕肇事，員警到場測繪採證，釐清事故原因。
事故發生後，兩輛車子占用雙向車道。警方完成採證後，拖吊車在今晚7時50分將事故車輛拖吊離開現場，恢復雙向通行。
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