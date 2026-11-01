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抬神轎赤腳過火出意外 林口頂福巖顯應祖師廟20信徒腳底燙傷

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市林口區頂福巖顯應祖師廟今天下午3時許舉行丙午年「林口迓老祖」過火清淨儀式，20多名信徒抬著神轎赤腳踩過炭火時腳底卻遭燒燙傷。新北市消防局獲報派遣多輛救護車趕抵，將20名信徒送醫救治，所幸均是1至2度輕微燒燙傷無大礙。

新北市消防局今天下午3時許接獲報案，林口頂福巖顯應祖師廟過火儀式，有20多名民眾腳底受傷。新北市消防局立即調派13輛救護車趕抵現場，據了解，頂福巖顯應祖師廟今天正舉辦丙午年「林口迓老祖」過火清淨大典。20多名信眾赤腳參與過火儀式，不料腳底卻被燒燙傷。

救護人員到場後緊急處置傷者腳底傷口後分批將傷者送往醫院急救，所幸20人均無生命危險，意外發生原因仍待調查釐清。

林口區頂福巖顯應祖師廟今天發生過火燙傷意外。記者黃子騰／翻攝
林口區頂福巖顯應祖師廟今天發生過火燙傷意外。記者黃子騰／翻攝

救護人員到場將受傷的信徒送醫。記者黃子騰／翻攝
救護人員到場將受傷的信徒送醫。記者黃子騰／翻攝

神轎 林口 燒燙傷

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