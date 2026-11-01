抬神轎赤腳過火出意外 林口頂福巖顯應祖師廟20信徒腳底燙傷

合歡山是熱門景點，一輛載有17人的遊覽車上山行經台14甲線15.6公里時，一輛下山的休旅車突闖入其車道，兩車對撞，雙向交通一度中斷，無法通行，所幸遊覽車上無人受傷，休旅車上2人擦傷，性命均無礙，肇因仍待進一步釐清。

2026-11-01 18:58