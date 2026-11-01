合歡山山路驚魂！遊覽車、休旅車對撞車禍 19人釀2傷

合歡山是熱門景點，一輛載有17人的遊覽車上山行經台14甲線15.6公里時，一輛下山的休旅車突闖入其車道，兩車對撞，雙向交通一度中斷，無法通行，所幸遊覽車上無人受傷，休旅車上2人擦傷，性命均無礙，肇因仍待進一步釐清。

警方調查，今天下午2時50分，31歲謝姓男子駕駛休旅車，由翠峰往霧社方向行駛，行經台14甲線15.6公里時，疑因恍神行駛到對向車道，與64歲廖姓男子駕駛的遊覽車發生對撞，該事故橫跨兩車道，一度造成雙向交通無法通行。

當地員警接獲通報有車輛對撞後，後立即派員到場進行事故處理及交通疏導，於下午4時42分許排除事故，恢復雙向交通，而謝男及同車乘客2人多處擦傷，生命無礙；廖男及車上乘客共17人無人受傷，雙方駕駛均無酒精測試反應。

警方也呼籲，駕駛人行駛山區道路應降低車速、保持安全距離，並避免疲勞駕駛，行經坡道遇有對向車輛時切勿搶行，靠山壁車輛應讓靠山崖車輛，下坡車應禮讓上坡車，若下坡車已行至坡道途中，上坡車尚未上坡時，上坡車應讓下坡車先過。

合歡山公路今發生遊覽車、休旅車對撞事故，所幸遊覽車上無人受傷，休旅車上2人擦傷，但性命無礙。圖／仁愛警分局提供