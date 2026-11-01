影／小琉球漁船遭颱風吹斷纜繩 海上半沉10天…今拖回本島

薔琵颱風上周襲台，停泊在屏東縣小琉球白沙港枋寮籍「金琉溍」漁船，10月23日晚間遭發現，因不敵強風被扯斷纜線，半沉在海面上，歷時10天，今上午展開海上拖帶作業，今下午2時半漁船拖到鹽埔漁港，後續將等吊車上岸拆解。

10月24日漁船半沉在海面，現場傳出柴油味，海巡署安檢所人員也拉起攔油索，避免油汙擴散，並聯繫主管機關處置。歷時多日，屏東縣府海洋及漁業事務管理所10月27日函文通知該船船主，限於文到5日內完成清除，倘逾期未清除，將視同廢棄物辦理清除。

船主今1日上午10時許展開拖離作業，10時25分出港，由台東168號拖帶金琉溍號前往鹽埔漁港，第五海巡隊在旁戒護，人船均安，今天下午2時半抵達鹽埔漁港。

屏東縣府海漁所表示，後續將等吊車上岸後拆解，經查該輕微漏油沒有擴散，也在改善期內拖離港區。

薔琵颱風上周襲台，停泊在屏東縣琉球鄉白沙港枋寮籍「金琉溍」漁船，不敵強風被扯斷纜線，半沉在海面上，今展開海上拖帶作業，海巡全程戒護，下午2時半漁船拖到鹽埔漁港。圖／海巡提供

薔琵颱風上周襲台，停泊在屏東縣琉球鄉白沙港枋寮籍「金琉溍」漁船，不敵強風被扯斷纜線，半沉在海面上，今展開海上拖帶作業，海巡全程戒護，下午2時半漁船拖到鹽埔漁港。圖／讀者提供

薔琵颱風上周襲台，停泊在屏東縣琉球鄉白沙港枋寮籍「金琉溍」漁船，不敵強風被扯斷纜線，半沉在海面上，今展開海上拖帶作業，海巡全程戒護，下午2時半漁船拖到鹽埔漁港。圖／讀者提供

薔琵颱風上周襲台，停泊在屏東縣琉球鄉白沙港枋寮籍「金琉溍」漁船，不敵強風被扯斷纜線，半沉在海面上，今展開海上拖帶作業，海巡全程戒護，下午2時半漁船拖到鹽埔漁港。圖／海巡提供

薔琵颱風上周襲台，停泊在屏東縣琉球鄉白沙港枋寮籍「金琉溍」漁船，不敵強風被扯斷纜線，半沉在海面上，今展開海上拖帶作業，海巡全程戒護，下午2時半漁船拖到鹽埔漁港。圖／海巡提供