快訊

FBI點名北韓洗劫幣安2千億元！川普突喊「還不確定」若屬實想找平壤談

打哈欠畫面遭外流！華視主播王韻筑離職自嘲「打個哈欠下台一鞠躬」

林口頂福巖顯應祖師廟過火出意外 21信眾腳底2度燒燙傷全送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣髮型師日本獨旅失蹤 警證實接獲報案轉知外交部

聯合報／ 記者張裕珍黃寅／連線即時報導

有網友近日在社群媒體發出「失蹤協尋」文，提到在桃園從事髮型設計工作的同事「小V」上月飛到日本計畫獨旅一個月，原本都會發動態與朋友LINE聊天，未料10月26日後卻音訊全無，並附上小V照片與最後拍下的日本照片場景，盼民眾協助協尋。台中警方今證實有接獲該失蹤者親屬報案，已依協尋相關程序依法辦理，並通知外交部

該名網友發文指出，「小V」在日本旅遊期間都會在社群媒體發限時動態，也會跟朋友用LINE聊天，但最後一次聯繫是在10月26日，近一周以來完全沒有任何消息，朋友同事都感覺不對勁，加上小V獨旅範圍比較廣，無法確切得知小V最後是位於哪個縣市。

貼文也附上小V照片，並提到小V本人身高為175公分、長髮，手部有刺青，另附上一張小V在日本旅遊期間精選動態最後留下的照片，畫面拍下一處街景，建築物上掛有「每日新聞」與「中野醫院」等招牌。有網友搜出，該照片疑似拍攝地點在大阪的堺市。

發文者指出，最新進度已經請立委幫忙、聯絡大阪辦事處，將進一步查詢其護照通知緊急聯絡人，小V的親人也已經向台中市警察局霧峰分局下的派出所報案，目前能聯絡的管道都已聯繫，期盼大家可協助轉發貼文，或提供相關線索，期盼盡快找到人。

台中市警察局霧峰分局下午回應，該髮型師並非霧峰人，因有親屬住在霧峰，因此已到派出所報案，警方依單一窗口受理。雖然人是在日本失蹤，但已依協尋相關程序依法辦理，並通知外交部。

有網友近日在社群媒體發出「失蹤協尋」文，提到在桃園從事髮型設計工作的同事「小V」上月飛到日本計畫獨旅一個月，未料10月26日後卻音訊全無，希望大家協尋。圖／取自Threads「isyo_o」貼文
有網友近日在社群媒體發出「失蹤協尋」文，提到在桃園從事髮型設計工作的同事「小V」上月飛到日本計畫獨旅一個月，未料10月26日後卻音訊全無，希望大家協尋。圖／取自Threads「isyo_o」貼文

有網友近日在社群媒體發出「失蹤協尋」文，提到在桃園從事髮型設計工作的同事「小V」上月飛到日本計畫獨旅一個月，未料10月26日後卻音訊全無，希望大家協尋。圖為「小V」在日本旅遊最後上傳的照片。圖／取自Threads「isyo_o」貼文
有網友近日在社群媒體發出「失蹤協尋」文，提到在桃園從事髮型設計工作的同事「小V」上月飛到日本計畫獨旅一個月，未料10月26日後卻音訊全無，希望大家協尋。圖為「小V」在日本旅遊最後上傳的照片。圖／取自Threads「isyo_o」貼文

獨旅 失蹤 外交部 髮型 日本 台灣 台中

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

疑用AI偽造父親病危照、謊稱罹癌過世 上海男分飾6角騙親友逾830萬

日本餐廳吃飯驚見33萬帳單 美實況主直播「1畫面」闖禍

18歲男網遊引誘國中女生自拍裸照 始終認罪道歉調解獲緩刑

河口湖命案13大時間點！38歲台女曾預言「活不到年底」閃婚到遇害3000萬保險金誰能領？

相關新聞

林口頂福巖顯應祖師廟過火出意外 21信眾腳底2度燒燙傷全送醫

新北市林口區頂福巖顯應祖師廟今天下午舉辦過火儀式，不料卻發生燒燙傷意外，21名信眾赤足踩炭火時腳底遭2度燒燙傷。新北市消防局獲報派遣大批救護車趕抵，將受傷的21人送至林口長庚醫院救治，所幸均無大礙。意外原因仍待調查釐清。

影／合歡山違停路中央 車遭「沾水衛生紙」攻擊慘況曝…警方要查

合歡山武嶺今清晨又湧現車潮，且因有車輛違停、故障，導致狹窄車道通行困難，有路過駕駛不滿，朝違停車輛怒擲「沾水衛生紙」，違停車輛車身黏了許多衛生紙團。警方表示，今取締告發交通違規逾28件，亂丟衛生紙行為也將調查釐清。

影／小琉球漁船遭颱風吹斷纜繩 海上半沉10天…今拖回本島

薔琵颱風上周襲台，停泊在屏東縣小琉球白沙港枋寮籍「金琉溍」漁船，10月23日晚間遭發現，因不敵強風被扯斷纜線，半沉在海面上，歷時10天，今上午展開海上拖帶作業，今下午2時半漁船拖到鹽埔漁港，後續將等吊車上岸拆解。

BMW敞篷車誤闖羅東夜市挨批「炫耀」？帥氣山羊鬍阿伯頻頻致歉

宜蘭羅東夜市假日人潮相當多，昨晚驚見BMW敞篷車闖入，人潮見到這輛車全部排開，議論怎會有人把車開進夜市？瞧看車內駕駛是一位戴著帽子、山羊鬍男子。幾位網友拍下名車闖夜市畫面，在社群貼文「超級帥的阿伯」，還有人幫忙緩頰「他是誤闖啦」。

台灣髮型師日本獨旅失蹤 警證實接獲報案轉知外交部

有網友近日在社群媒體發出「失蹤協尋」文，提到在桃園從事髮型設計工作的同事「小V」上月飛到日本計畫獨旅一個月，原本都會發動態與朋友LINE聊天，未料10月26日後卻音訊全無，並附上小V照片與最後拍下的日本照片場景，盼民眾協助協尋。台中警方今證實有接獲該失蹤者親屬報案，已依協尋相關程序依法辦理，並通知外交部。

金門北碇海域2船擦撞…其中1船翻覆沉沒 2船員獲救、船長輕傷

金門北碇北方海域今天上午發生船舶擦撞事故，國籍船隻「海O號」與「滿O發」號發生擦撞，其中「海O號」翻覆沉沒，船上2名船員由「滿O發」號及時救起，僅關姓船長受到輕微擦傷，所幸均無生命危險。海巡署獲報後派遣3艘艇前往事故海域搜尋及戒護，獲救船員已平安返港。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。