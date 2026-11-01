台灣髮型師日本獨旅失蹤 警證實接獲報案轉知外交部

有網友近日在社群媒體發出「失蹤協尋」文，提到在桃園從事髮型設計工作的同事「小V」上月飛到日本計畫獨旅一個月，原本都會發動態與朋友LINE聊天，未料10月26日後卻音訊全無，並附上小V照片與最後拍下的日本照片場景，盼民眾協助協尋。台中警方今證實有接獲該失蹤者親屬報案，已依協尋相關程序依法辦理，並通知外交部。

該名網友發文指出，「小V」在日本旅遊期間都會在社群媒體發限時動態，也會跟朋友用LINE聊天，但最後一次聯繫是在10月26日，近一周以來完全沒有任何消息，朋友同事都感覺不對勁，加上小V獨旅範圍比較廣，無法確切得知小V最後是位於哪個縣市。

貼文也附上小V照片，並提到小V本人身高為175公分、長髮，手部有刺青，另附上一張小V在日本旅遊期間精選動態最後留下的照片，畫面拍下一處街景，建築物上掛有「每日新聞」與「中野醫院」等招牌。有網友搜出，該照片疑似拍攝地點在大阪的堺市。

發文者指出，最新進度已經請立委幫忙、聯絡大阪辦事處，將進一步查詢其護照通知緊急聯絡人，小V的親人也已經向台中市警察局霧峰分局下的派出所報案，目前能聯絡的管道都已聯繫，期盼大家可協助轉發貼文，或提供相關線索，期盼盡快找到人。

台中市警察局霧峰分局下午回應，該髮型師並非霧峰人，因有親屬住在霧峰，因此已到派出所報案，警方依單一窗口受理。雖然人是在日本失蹤，但已依協尋相關程序依法辦理，並通知外交部。

有網友近日在社群媒體發出「失蹤協尋」文，提到在桃園從事髮型設計工作的同事「小V」上月飛到日本計畫獨旅一個月，未料10月26日後卻音訊全無，希望大家協尋。圖／取自Threads「isyo_o」貼文