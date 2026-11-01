影／合歡山違停路中央 車遭「沾水衛生紙」攻擊慘況曝…警方要查

合歡山武嶺今清晨又湧現車潮，且因有車輛違停、故障，導致狹窄車道通行困難，有路過駕駛不滿，朝違停車輛怒擲「沾水衛生紙」，違停車輛車身黏了許多衛生紙團。警方表示，今取締告發交通違規逾28件，亂丟衛生紙行為也將調查釐清。

不少民眾利用周末假日夜衝上合歡山迎曙光，今凌晨又見車流，期間有車輛行經鳶峰路段突故障，卡在路中央，一度造成車流壅塞，有民眾上網提醒行車注意；有部分駕駛貪圖方便，將車輛違停在狹窄山路，導致塞車嚴重，更引發爭議。

網友jasmine_0324在Threads分享影片，影片中一輛銀色轎車停在路中央，該車駕駛先是搖下車窗，朝著窗外猛丟東西，之後更開車門，甚至走出車外持續丟東西，銀車開走後，才看見一輛違停的藍色轎車車身上黏了一團團的「沾水衛生紙」。

針對合歡山交通受阻，仁愛警分局表示，武嶺地區今晨湧現大量車潮及違規停車，當下立即加派警力到場疏導交通，更強力取締違停車輛，而今取締交通違規已逾28件，同時要求違停車輛立即駛離；鳶峰段車輛故障狀況，員警到場時已排除。

而有違停車輛遭亂丟衛生紙，警方表示，有民眾反映疑似有人向違停車輛丟擲衛生紙，當下員警即對該違停車輛依法告發，同步加強該路段交通疏導及違規取締，丟擲衛生紙等相關行為，將依相關事證進行調查釐清，並視具體情節依法處理。若涉及國家公園管理事項部分，將移由太魯閣國家公園管理處進行裁處。

仁愛警分局呼籲，山區道路狹窄，違停或任意占用車道等易影響車流，如遇道路違規或塞車等應避免以自行攔車、丟物品或其他方式處理，以免衍生其他違法情事，警方後續將加強掌握道路交通狀況，適時派員疏導，依法取締各項違規行為。