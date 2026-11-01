快訊

FBI點名北韓洗劫幣安2千億元！川普突喊「還不確定」若屬實想找平壤談

打哈欠畫面遭外流！華視主播王韻筑離職自嘲「打個哈欠下台一鞠躬」

林口頂福巖顯應祖師廟過火出意外 21信眾腳底2度燒燙傷全送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

影／合歡山違停路中央 車遭「沾水衛生紙」攻擊慘況曝…警方要查

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

合歡山武嶺今清晨又湧現車潮，且因有車輛違停、故障，導致狹窄車道通行困難，有路過駕駛不滿，朝違停車輛怒擲「沾水衛生紙」，違停車輛車身黏了許多衛生紙團。警方表示，今取締告發交通違規逾28件，亂丟衛生紙行為也將調查釐清。

不少民眾利用周末假日夜衝上合歡山迎曙光，今凌晨又見車流，期間有車輛行經鳶峰路段突故障，卡在路中央，一度造成車流壅塞，有民眾上網提醒行車注意；有部分駕駛貪圖方便，將車輛違停在狹窄山路，導致塞車嚴重，更引發爭議。

網友jasmine_0324在Threads分享影片，影片中一輛銀色轎車停在路中央，該車駕駛先是搖下車窗，朝著窗外猛丟東西，之後更開車門，甚至走出車外持續丟東西，銀車開走後，才看見一輛違停的藍色轎車車身上黏了一團團的「沾水衛生紙」。

針對合歡山交通受阻，仁愛警分局表示，武嶺地區今晨湧現大量車潮及違規停車，當下立即加派警力到場疏導交通，更強力取締違停車輛，而今取締交通違規已逾28件，同時要求違停車輛立即駛離；鳶峰段車輛故障狀況，員警到場時已排除。

而有違停車輛遭亂丟衛生紙，警方表示，有民眾反映疑似有人向違停車輛丟擲衛生紙，當下員警即對該違停車輛依法告發，同步加強該路段交通疏導及違規取締，丟擲衛生紙等相關行為，將依相關事證進行調查釐清，並視具體情節依法處理。若涉及國家公園管理事項部分，將移由太魯閣國家公園管理處進行裁處。

仁愛警分局呼籲，山區道路狹窄，違停或任意占用車道等易影響車流，如遇道路違規或塞車等應避免以自行攔車、丟物品或其他方式處理，以免衍生其他違法情事，警方後續將加強掌握道路交通狀況，適時派員疏導，依法取締各項違規行為。

一輛藍色轎車在上合歡山武嶺路段，遭路過駕駛不滿怒擲「沾水衛生紙」，藍色車身和車窗上黏了許多衛生紙團。圖／翻攝自「Threads」 jasmine_0324
一輛藍色轎車在上合歡山武嶺路段，遭路過駕駛不滿怒擲「沾水衛生紙」，藍色車身和車窗上黏了許多衛生紙團。圖／翻攝自「Threads」 jasmine_0324

合歡山 衛生紙 違停 武嶺

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

救護車只閃燈沒鳴笛不用讓？汽車駕駛控遭逼車 消防粉專揭關鍵

李多慧武嶺車宿出包！攀岩違規最高罰3000元　經紀公司急道歉

80名車主涉嫌非法解鎖Tesla FSD遭韓國警方取締 21組裝置遭查扣！

白牌、黃牌、紅牌都適用！「機車車牌角度」首訂規範 明年7月上路

相關新聞

林口頂福巖顯應祖師廟過火出意外 21信眾腳底2度燒燙傷全送醫

新北市林口區頂福巖顯應祖師廟今天下午舉辦過火儀式，不料卻發生燒燙傷意外，21名信眾赤足踩炭火時腳底遭2度燒燙傷。新北市消防局獲報派遣大批救護車趕抵，將受傷的21人送至林口長庚醫院救治，所幸均無大礙。意外原因仍待調查釐清。

影／合歡山違停路中央 車遭「沾水衛生紙」攻擊慘況曝…警方要查

合歡山武嶺今清晨又湧現車潮，且因有車輛違停、故障，導致狹窄車道通行困難，有路過駕駛不滿，朝違停車輛怒擲「沾水衛生紙」，違停車輛車身黏了許多衛生紙團。警方表示，今取締告發交通違規逾28件，亂丟衛生紙行為也將調查釐清。

影／小琉球漁船遭颱風吹斷纜繩 海上半沉10天…今拖回本島

薔琵颱風上周襲台，停泊在屏東縣小琉球白沙港枋寮籍「金琉溍」漁船，10月23日晚間遭發現，因不敵強風被扯斷纜線，半沉在海面上，歷時10天，今上午展開海上拖帶作業，今下午2時半漁船拖到鹽埔漁港，後續將等吊車上岸拆解。

BMW敞篷車誤闖羅東夜市挨批「炫耀」？帥氣山羊鬍阿伯頻頻致歉

宜蘭羅東夜市假日人潮相當多，昨晚驚見BMW敞篷車闖入，人潮見到這輛車全部排開，議論怎會有人把車開進夜市？瞧看車內駕駛是一位戴著帽子、山羊鬍男子。幾位網友拍下名車闖夜市畫面，在社群貼文「超級帥的阿伯」，還有人幫忙緩頰「他是誤闖啦」。

台灣髮型師日本獨旅失蹤 警證實接獲報案轉知外交部

有網友近日在社群媒體發出「失蹤協尋」文，提到在桃園從事髮型設計工作的同事「小V」上月飛到日本計畫獨旅一個月，原本都會發動態與朋友LINE聊天，未料10月26日後卻音訊全無，並附上小V照片與最後拍下的日本照片場景，盼民眾協助協尋。台中警方今證實有接獲該失蹤者親屬報案，已依協尋相關程序依法辦理，並通知外交部。

金門北碇海域2船擦撞…其中1船翻覆沉沒 2船員獲救、船長輕傷

金門北碇北方海域今天上午發生船舶擦撞事故，國籍船隻「海O號」與「滿O發」號發生擦撞，其中「海O號」翻覆沉沒，船上2名船員由「滿O發」號及時救起，僅關姓船長受到輕微擦傷，所幸均無生命危險。海巡署獲報後派遣3艘艇前往事故海域搜尋及戒護，獲救船員已平安返港。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。