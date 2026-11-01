金門北碇海域2船擦撞…其中1船翻覆沉沒 2船員獲救、船長輕傷

有網友近日在社群媒體發出「失蹤協尋」文，提到在桃園從事髮型設計工作的同事「小V」上月飛到日本計畫獨旅一個月，原本都會發動態與朋友LINE聊天，未料10月26日後卻音訊全無，並附上小V照片與最後拍下的日本照片場景，盼民眾協助協尋。台中警方今證實有接獲該失蹤者親屬報案，已依協尋相關程序依法辦理，並通知外交部。

2026-11-01 16:52