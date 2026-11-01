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金門北碇海域2船擦撞…其中1船翻覆沉沒 2船員獲救、船長輕傷

聯合報／ 記者張策／新北即時報導

金門北碇北方海域今天上午發生船舶擦撞事故，國籍船隻「海O號」與「滿O發」號發生擦撞，其中「海O號」翻覆沉沒，船上2名船員由「滿O發」號及時救起，僅關姓船長受到輕微擦傷，所幸均無生命危險。海巡署獲報後派遣3艘艇前往事故海域搜尋及戒護，獲救船員已平安返港。

海巡署表示，第九海巡隊今天上午11時41分接獲報案，得知金門北碇北方海域發生船舶擦撞事故，立即啟動緊急應變機制，先後調派PP-3520、PP-10039巡防艇及CP-1051巡邏艇趕赴現場，執行搜尋、戒護及協處作業。

事故發生後，「滿O發」號及時救起翻覆船隻上的2名船員，並於中午12時20分載著獲救者平安駛入復國墩漁港。2人均無生命危險，僅關姓船長有輕微擦傷。

海巡署指出，「滿O發」號將獲救者送回港口後，再度出港返回事故海域持續搜尋，海巡單位也透過雷達密切監控現場動態，並透過中部航務中心發布航船布告，提醒往來船隻注意。

海巡署提醒，目前正值東北季風期間，海上天氣及海象變化快速，民眾從事海上活動前應隨時掌握氣象與海象預報，確認船艇設備狀況，航行時提高警覺，確保自身安全。

金門北碇北方海域今天上午發生船舶擦撞事故，國籍船隻「海O號」與「滿O發」號發生擦撞，其中「海O號」翻覆沉沒。圖／海巡署提供
金門北碇北方海域今天上午發生船舶擦撞事故，國籍船隻「海O號」與「滿O發」號發生擦撞，其中「海O號」翻覆沉沒。圖／海巡署提供

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