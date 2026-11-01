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男持身分證借錢遭拒 竟搶走4萬餘元搭火車逃逸…警6小時逮到人
新北市鶯歌區昨天下午發生搶奪案，42歲朱姓男子持身分證到文化路一間店家，試圖以證件借款遭拒，竟趁店員不注意，徒手搶走桌上4萬餘元現金後逃逸，隨即搭乘火車南下。三峽警方調閱監視器掌握行蹤，聯手鐵路警察及新竹警方跨縣市追緝，約6小時後在新竹縣竹北市將朱男查獲。
三峽分局表示，昨天下午5時46分接獲鶯歌區文化路某店家報案，指朱男持身分證上門，希望以證件向店家借款，遭到婉拒後，竟趁店內人員不備，直接拿走桌上現金逃離現場，店家損失約4萬餘元。
警方獲報後成立專案小組，調閱店家及周邊監視器影像，迅速掌握朱男身分及逃逸路線，發現他犯案後搭乘台鐵列車南下，隨即通報鐵路警察局協助攔查，並結合新北市刑警大隊及新竹縣警局竹北分局等單位追緝。
警方透過科技偵查及監視器影像交叉比對，持續追查朱男行蹤，最終鎖定其藏匿地點，昨晚11時23分許在新竹縣竹北市將人查獲，從接獲報案到嫌犯落網，歷時約6小時。
三峽分局表示，朱男涉嫌刑法搶奪罪，訊後將移送新北地檢署偵辦，並建請檢察官聲請羈押。警方也提醒店家妥善保管財物，遇有可疑情事應提高警覺，立即報警處理。
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