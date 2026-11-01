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影／蘆竹停紅燈突開車門釀禍！無照騎士酒駕慘摔 失控持帽狂打3人

桃園電子報／ 桃園電子報

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乘客突推開車門，導致後方機車避煞不及擦撞倒地。圖：警方提供

桃園市蘆竹區富國路三段27日晚間18時13分許發生一起因開啟車門不慎引發的行車糾紛。一輛自小客車於車道停等紅燈時，右後座乘客突推開車門，導致後方25歲騎乘機車的陳男避煞不及擦撞倒地，未料陳男起身後情緒失控，當街持安全帽追打自小客車司機與乘客共3人。警方獲報趕赴現場處置，發現動手的機車騎士不僅無照，酒測值更高達0.20，當場依法開單扣車，並依公共危險、傷害等罪嫌移送桃園地方檢察署偵辦。

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陳男倒地後情緒失控，上前大聲叫囂，並手持安全帽追打自小客車司機及黃男等3人。圖：警方提供

蘆竹警分局說明，自小客車行經富國路三段1405巷口附近於車道停等紅燈，車內右後座乘客41歲黃姓男子疑似未依規定注意後方來車，突然開啟車門，正巧碰上陳男騎乘機車沿富國路三段往桃園方向行駛，閃避不及與車門發生碰撞，陳男連人帶車摔倒在地，導致腿部擦傷。未料陳男倒地後情緒失控，上前大聲叫囂，並手持安全帽追打自小客車司機及黃男等3人。

員警到場時衝突情事已平息，警方隨即依規定對雙方駕駛實施酒測，自小客車駕駛酒測值為0，而機車騎士陳男酒測值則達0.20。針對車禍與受傷部分，陳男對開車門的黃男提出過失傷害告訴；遭到追打的黃男等3人亦對陳男提出傷害等告訴。

全案警方除依道路交通管理處罰條例針對陳男酒駕違規及無照駕駛依法掣單舉發、移置保管該車輛並扣繳牌照外，併將陳男涉嫌刑法公共危險、傷害及恐嚇等罪嫌移送臺灣桃園地方檢察署偵辦；另針對自小客車乘客於車道開啟車門致肇事違規部分，警方亦依法進行掣單舉發。詳細肇責仍待警方進一步調查釐清。

蘆竹警分局呼籲，汽車停等紅燈切勿隨意推開車門，乘客下車務必落實「兩段式開門」並確認後方安全無虞，避免肇生重大意外；同時重申「酒駕零容忍」，民眾遇事故應保持冷靜理性等候警方到場，切勿訴諸暴力，警方執法秉持公權力不容挑戰原則，違法脫序者定依法嚴辦、絕不寬貸。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】蘆竹停紅燈突開車門釀禍！無照騎士酒駕慘摔 失控持帽狂打3人

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