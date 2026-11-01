BMW敞篷車誤闖羅東夜市挨批「炫耀」？帥氣山羊鬍阿伯頻頻致歉

宜蘭羅東夜市假日人潮相當多，昨晚驚見BMW敞篷車闖入，人潮見到這輛車全部排開，議論怎會有人把車開進夜市？瞧看車內駕駛是一位戴著帽子、山羊鬍男子。幾位網友拍下名車闖夜市畫面，在社群貼文「超級帥的阿伯」，還有人幫忙緩頰「他是誤闖啦」。

羅東夜市在晚間營業時段禁止車輛進入，所以在夜市入口處設有車擋。昨晚疑似原來的車擋被移開，才造成BMW敞篷車開進夜市，高價名車實在太吸睛，不少人朝著車輛拍照攝影，還有人在社群平台貼文「超級帥的阿伯，車子直接開到羅東夜市」。

底下其他網友回應「我也有看到」，同時貼上山羊鬍男子的道歉影片留言「他是誤闖啦，還一直道歉」；不過也有人不認為誤闖，回應「路口都有車擋啊，還能誤闖？」「炫耀把妹是真的」「正常人看到這麼多人潮，自然就會閃開，他還硬闖」「誤闖天家」？

羅東警方表示，夜市管制時段嚴禁駛入，該行為人已違反道路交通管理處罰條例第60條第2項第3款，不遵守道路交通標誌、標線、號誌指示，處駕駛900元以上1800元以下罰鍰，呼籲汽機車駕駛應遵守道路標誌、標線指示，避免違規受罰，確保交通安全。

BMW敞篷車誤闖羅東夜市，車上駕駛是一位戴帽子、留著山羊鬍的帥帥阿伯，直呼「抱歉，誤闖」。圖／翻攝自脆社群

BMW敞篷車誤闖羅東夜市，車上駕駛是一位戴帽子、留著山羊鬍的帥帥阿伯，直呼「抱歉，誤闖」。圖／翻攝自脆社群