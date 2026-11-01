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小貨車國道自撞內側護欄側翻 豆花、雞蛋糕散落一地
林姓男子今天上午駕駛小貨車，行經國道3號北向165.9公里台中大甲路段，疑因操作不當自撞內側護欄，致小貨車側翻，車上載運的雞蛋糕及豆花散落一地，林男及林姓乘客挫傷，意識清楚，車禍一度影響國道交通，約一小時排除狀況。
國道公路警察局第七公路警察大隊表示，今天上午9時30分許，林男（35歲）駕駛小貨車行駛於國道3號北向165.9公里台中大甲路段內側車道，疑因操作不當自撞內側護欄，致小貨車側翻，小貨車上載運豆花及雞蛋糕，車禍導致物品散落一地，占用內側及中線車道。
警方表示，駕駛林男及乘客林女（40歲）頭部及手部挫傷，意識清楚，陳男酒測值為0。呼籲用路人開車應與前車保持適當安全距離，並隨時注意車前狀態，切勿分心或疲勞駕駛，以確保他人與自身用路安全。
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