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白晝之夜人潮擠爆圓山花博 美籍男遭推擠爆搥安管

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

2026台北白晝之夜昨夜在圓山花博園區周遭登場，美籍陳姓男子在人群中誤認遭呂姓男子刻意碰撞，出手搥打呂男頭部，2人爆發肢體衝突，分別受擦挫傷但無大礙，警方介入後2人揚言提告，警詢後將分別依傷害罪嫌送辦。

據悉，2026台北白晝之夜結合「那卡西」文化，10月31日下午2時至11月1日凌晨2時在圓山花博園區、新生花博園區、晴光市場、大同大學等周遭舉行，又逢昨日萬聖節，有大批民眾深夜參加活動，其中不少民眾變裝參與。

其中，52歲美籍陳男在人群中誤認遭24歲安管人員呂姓男子刻意推擠，出手捶打呂男頭部，呂也上前試圖壓制陳男，雙方爆發肢體衝突。

員警獲報介入，發現2人分別頭部、上半身受擦挫傷，所幸自行就醫後並無大礙；2人初步稱要提告對方傷害罪，其中呂男已到案製作筆錄，陳男部分則將通知其到案說明，全案詢後將分別依法送辦。

警方呼籲，民眾遇有糾紛應保持理性，切勿訴諸暴力，警方針對暴力事件，絕對嚴辦到底，絕不寬貸。

台北圓山花博公園假日夜間常有大批年輕民眾聚集飲酒、聽音樂。示意圖，非案件當事者。記者李隆揆／攝影
台北圓山花博公園假日夜間常有大批年輕民眾聚集飲酒、聽音樂。示意圖，非案件當事者。記者李隆揆／攝影

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