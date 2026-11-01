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頭份、竹南新增2處科技執法 11月1日起鎖定三大違規執法

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗縣警察局在頭份市中興路與建國路路口、竹南鎮博愛街與龍山路一段路口，建置科技執法設備，鎖定闖紅燈、轉彎或變換車道不依規定，及車輛不暫停讓行人等三大違規，今天起上線執法，請用路人行經路口時，務必遵守交通規則，共同維護交通安全。

警方分析路口特性，新增頭份市中興路與建國路路口、竹南鎮博愛街與龍山路一段路口科技執法，取締項目主要鎖定引發高肇事率與嚴重傷亡的闖紅燈、轉彎或變換車道不依規定，及車輛不暫停讓行人三大違規態樣，警方3個月測試與宣導期，今天零時起上線執法。

縣警察局長李忠萍呼籲「取締只是手段，安全才是目的！」，他表示，科技執法是為了導正用路人行車習慣，開車、騎車出門多一分耐心，行經路口時看清標誌、標線及號誌指示，主動禮讓行人，一起攜手打造友善又安全的苗栗交通環境。

苗栗縣頭份市中興路與建國路路口、竹南鎮博愛街與龍山路一段路口，兩地點科技執法設備，今天起上線執法。圖／苗栗縣警察局提供
苗栗縣頭份市中興路與建國路路口、竹南鎮博愛街與龍山路一段路口，兩地點科技執法設備，今天起上線執法。圖／苗栗縣警察局提供

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