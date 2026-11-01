武嶺清晨湧現大量車潮 南投警強力執法取締28件違規

合歡山武嶺假日經常有大批遊客前往，今天清晨湧現大量車潮，且有民眾違規停車，導致塞車，南投警方除了執行交通疏導，並強力執法，目前已取締28件交通違規。

南投縣警察局仁愛分局表示，有關今天清晨武嶺地區湧現大量車潮及違規停車情形，分局立即加派警力，針對武嶺停車場周邊及易壅塞路段執行交通疏導，並強力取締違停車輛及要求立即駛離。

警方指出，截至目前已取締交通違規共28件，山區道路狹窄，如違規停車或任意占用車道，不僅影響雙向車流，也可能阻礙救護及消防車輛通行，上山旅遊務必遵守交通規則，並配合現場員警指揮。

仁愛分局表示，高山停車空間有限，如武嶺停車場已滿場，請移往合歡山遊客中心或小風口停車場停車，勿占用道路，共同維護山區交通安全與通行順暢。