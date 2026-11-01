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選戰倒數27天！竹縣716人參選競爭激烈 楊文科要求啟動維安機制

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

選戰倒數27天，竹縣應選各類地方公職人員共387席，而候選人數達716人，選情戰況日趨激烈，鑑於近期國內發生零星候選人競選服務處及競選布條遭毀損等選舉暴力事件，為防患於未然，新竹縣長楊文科特別要求新竹縣警察局及所屬各分局，全面啟動選舉維安機制，確保維護新竹縣各類候選人絕對安全。

新竹縣警察局表示，警察局針對轄區內各類候選人的「住居所」、「競選總部」及「服務處」，全面納入安全維護計畫。除了增設巡邏箱、強化電子巡簽外，更彈性調整巡邏密度與警力佈署，全力保障候選人及其家屬的人身與財產安全。

針對候選人即將舉辦的大型造勢晚會、車隊掃街及徒步拜票等公開活動，警察局亦採取下列強化作為，包含現地安全勘查：提前對造勢會場、活動路線及候選人上下車點進行嚴密的安全檢查與動線規畫。部署機動警力：於活動現場及周邊部署制服與刑警警力，加強盤查可疑人車，維護秩序並防止立場不同民眾發生激進衝突。即時交通疏導：針對大型造勢活動周邊路段實施彈性交通管制，降低對周邊民生交通的衝擊，並確保活動平安順利進行。

竹縣警察局長林建隆強調，台灣是民主法治的社會，選舉是人民自由表達意願的權利，絕不容許任何暴力、威嚇手段介選。警方將秉持「依法行政、行政中立」的原則，全力投入選前治安維護，務必達到「投票前平安」、「投票日平順」、「投票後平穩」的終極目標，讓全體縣民能安心投票、候選人放心競選。

新竹縣長楊文科特別要求新竹縣警察局及所屬各分局，全面啟動選舉維安機制針，確保維護新竹縣各類候選人絕對安全。圖／竹縣警察局提供
新竹縣長楊文科特別要求新竹縣警察局及所屬各分局，全面啟動選舉維安機制針，確保維護新竹縣各類候選人絕對安全。圖／竹縣警察局提供

針對候選人即將舉辦的大型造勢晚會、車隊掃街及徒步拜票等公開活動，警察局強化相關作為。圖／竹縣警察局提供
針對候選人即將舉辦的大型造勢晚會、車隊掃街及徒步拜票等公開活動，警察局強化相關作為。圖／竹縣警察局提供

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