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高雄男教師陳屍校園雜物間相驗結果出爐 家屬盼保有隱私婉拒外界介入

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市一所國小前晚傳出男性教師身亡憾事，一名男教師因周五晚上遲遲未返家，母親聯繫不上，焦急向轄區警方求助通報「緊急協尋」，警方和校方配合家屬展開搜尋，當晚深夜11時許在校內雜物間發現男教師已無生命跡象，昨天上午檢警相驗，結果排除他殺；對於外界關心，教育局昨指，家屬盼保有隱私，婉拒外界介入。

據了解，這名男老師年僅33歲，是學校的正式教師，過去曾擔任學校主任，目前已卸下行政職務，回歸教學工作，前天晚間因適逢周五，原本應該休假日前夕就應返家和家人團圓，但直到當晚7時仍遲遲未返家，母親撥打電話也聯繫不上，擔心兒子安危，因此向轄區警方報案求助，請求以「緊急通報」協尋。

接獲家屬報案的派出所轉知該所國小的轄區警方，警方獲報後不敢大意，隨即通報校內同仁協助展開協尋，經調閱相關軌跡與清查後，發現死者的機車並未駛離校園，仍停在校園處，隨即擴大在教室、辦公室等處所逐一搜查，剛開始未發現人，擴大到周邊公園找也未見男教師的蹤影。

警方和校方人員以及家屬又折返學校，重新擴大搜查，在當晚11時許，終於在校內一處雜物間發現該名男教師，但經檢視已無生命跡象，明顯死亡，男教師的父母見兒子已成冰冷遺體悲痛欲絕。

檢警昨天上午進行遺體相驗，已排除他殺之嫌；高市教育局昨天表示，該師近期在校工作及教學表現均正常，家屬希望保有隱私，婉拒外界介入。

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高雄市某國小男教師被發現陳屍校園雜物間。（示意圖）記者石秀華／攝影
高雄市某國小男教師被發現陳屍校園雜物間。（示意圖）記者石秀華／攝影

高雄 隱私 校園

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