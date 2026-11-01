桃園中壢觀光夜市購車談判爆衝突 中壢警2小時逮8人

桃園市警局中壢分局今天表示，中壢觀光夜市昨晚發生鬥毆事件。警方獲報到場處理，2小時內查獲涉案8人，初步調查因攤商購車問題相約談判起衝突，全案依聚眾鬥毆等罪嫌偵辦。

中壢分局興國派出所表示，10月31日晚間11時40分許獲報，位於新明路的中壢觀光夜市發生民眾鬥毆事件。

警方調查，賴姓攤商（43歲）因購車後續款項爭議，與李姓男子（34歲）相約談判。李男等8人心生不滿砸毀攤位，並徒手及持塑膠椅攻擊，過程中邱男持刀比劃，衝突造成賴男及友人等4人輕傷。

中壢分局說，警方迅速掌握涉案人身分，於獲報後2小時內將8人查緝到案，全案在警方詢問後依涉嫌聚眾鬥毆、妨害自由、傷害及毀損等罪嫌移送偵辦，並約制雙方不得再發生衝突。

中壢警分局長林鼎泰呼籲，民眾遇有糾紛應循合法途徑解決，切勿以暴力處理，警方對於危害治安行為將迅速查處、依法究辦。