快訊

機車煞車桿尾端為何有顆球？車行老闆揭2用途 關鍵時刻能保命

台股暴跌1156點失守半年線！外資狂賣1124億 公股行庫、投信逆勢買超護盤

飛機中間座位扶手到底是誰的？專家揭不成文規則 醫師教3招減少痠痛

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園中壢觀光夜市購車談判爆衝突 中壢警2小時逮8人

中央社／ 桃園1日電

桃園市警局中壢分局今天表示，中壢觀光夜市昨晚發生鬥毆事件。警方獲報到場處理，2小時內查獲涉案8人，初步調查因攤商購車問題相約談判起衝突，全案依聚眾鬥毆等罪嫌偵辦。

中壢分局興國派出所表示，10月31日晚間11時40分許獲報，位於新明路的中壢觀光夜市發生民眾鬥毆事件。

警方調查，賴姓攤商（43歲）因購車後續款項爭議，與李姓男子（34歲）相約談判。李男等8人心生不滿砸毀攤位，並徒手及持塑膠椅攻擊，過程中邱男持刀比劃，衝突造成賴男及友人等4人輕傷。

中壢分局說，警方迅速掌握涉案人身分，於獲報後2小時內將8人查緝到案，全案在警方詢問後依涉嫌聚眾鬥毆、妨害自由、傷害及毀損等罪嫌移送偵辦，並約制雙方不得再發生衝突。

中壢警分局長林鼎泰呼籲，民眾遇有糾紛應循合法途徑解決，切勿以暴力處理，警方對於危害治安行為將迅速查處、依法究辦。

中壢 觀光夜市 衝突

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

毒駕新制上路僅2小時！中壢男騎車搖晃遭逮 警當場沒入車輛吊照

毒駕加重處罰新制今上路 56歲男毒駕、46歲男酒駕都被抓

中壢男毒駕心虛逃逸還衝撞警車 保大警破窗驚見車內有「2未成年子女」

一則「女學生遭擄走」貼文嚇壞桃園家長！ 男未查證散布送法辦

相關新聞

影／羅東鎮維揚路羊肉爐店驚傳火災濃煙烈焰 樓上3住戶倉皇逃生

宜蘭羅東鎮維揚路一間羊肉爐店今天上午8時許傳出火警，火勢從大門左側向內延燒，瞬間陷入火海。縣消防局獲報前往救援，起火當下尚未營業，3樓男屋主自行逃出，屋主的妻女經由消防人員電話引導正確避難方式，火勢撲滅後把人救出。

高雄男教師陳屍校園雜物間相驗結果出爐 家屬盼保有隱私婉拒外界介入

高雄市一所國小前晚傳出男性教師身亡憾事，一名男教師因周五晚上遲遲未返家，母親聯繫不上，焦急向轄區警方求助通報「緊急協尋」，警方和校方配合家屬展開搜尋，當晚深夜11時許在校內雜物間發現男教師已無生命跡象，昨天上午檢警相驗，結果排除他殺；對於外界關心，教育局昨指，家屬盼保有隱私，婉拒外界介入。

高雄鳳山「米奇妙妙屋」竄火舌照亮夜空 堆滿雜物燒4小時才撲滅

高雄市鳳山區維新路某4樓透天厝今天凌晨2時6分許突傳火警，消防局出動16車41人前往搶救，由於屋內堆滿雜物，宛如「米奇妙妙屋」，易燃雜物助長，火勢一發不可收拾，熊熊火光照亮夜空，消防員射水線灌救，火勢燒了4小時才撲滅，幸無人受傷。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。