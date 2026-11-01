快訊

機車煞車桿尾端為何有顆球？車行老闆揭2用途 關鍵時刻能保命

台股暴跌1156點失守半年線！外資狂賣1124億 公股行庫、投信逆勢買超護盤

飛機中間座位扶手到底是誰的？專家揭不成文規則 醫師教3招減少痠痛

聽新聞
0:00 / 0:00

影／羅東鎮維揚路羊肉爐店驚傳火災濃煙烈焰 樓上3住戶倉皇逃生

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭羅東鎮維揚路一間羊肉爐店今天上午8時許傳出火警，火勢從大門左側向內延燒，瞬間陷入火海。縣消防局獲報前往救援，起火當下尚未營業，3樓男屋主自行逃出，屋主的妻女經由消防人員電話引導正確避難方式，火勢撲滅後把人救出。

這家羊肉爐平常的生意還不錯，起火點疑似位於大門左側的木頭塑物堆，易燃物火勢猛烈，燒進屋內；8時許，當地的路過人車相當多，民眾見到火災驚嚇不敢多停留，快速經過。

縣消防局表示，今天上午8時16分獲報維揚路火警，屋內二人受困，消防局出動第二大隊、羅東、五結、廣興、馬賽、礁溪分隊救災人車前往救援。

據了解，羊肉爐店一樓營業，二樓沒人住，屋主與妻子女兒住三樓，火勢從起火點往內延燒，男屋主見狀逃出，妻子及女兒受困屋內，經由執勤人員引導正確避難方式，並通知現場指揮官進行人命救助。

消防人員於8時30分控制火勢，接著把受困的2人引導下樓，經檢查無需就醫，詳細起火原因尚待警消調查。

羅東鎮維揚路一家羊肉爐店驚傳火災，火勢從外往內燒，瞬間濃煙烈焰，樓上3名<a href='/search/tagging/2/住戶' rel='住戶' data-rel='/2/223233' class='tag'><strong>住戶</strong></a>倉皇逃生。圖／消防局提供
羅東鎮維揚路一家羊肉爐店驚傳火災，火勢從外往內燒，瞬間濃煙烈焰，樓上3名住戶倉皇逃生。圖／消防局提供

羅東鎮維揚路一家羊肉爐店驚傳火災，火勢從外往內燒，瞬間濃煙烈焰，樓上3名住戶倉皇逃生。圖／消防局提供
羅東鎮維揚路一家羊肉爐店驚傳火災，火勢從外往內燒，瞬間濃煙烈焰，樓上3名住戶倉皇逃生。圖／消防局提供

羅東 火災 住戶

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

高雄鳳山「米奇妙妙屋」竄火舌照亮夜空 堆滿雜物燒4小時才撲滅

影／民眾聽聞爆炸聲急逃命！苗栗鐵皮屋起火延燒 祝融再吞4平房

桃園觀音鐵皮工廠陷火海！消防局馳援救火 原因待釐清

興達電廠鍋爐房火警無人傷 台電：設備安全無虞

相關新聞

影／羅東鎮維揚路羊肉爐店驚傳火災濃煙烈焰 樓上3住戶倉皇逃生

宜蘭羅東鎮維揚路一間羊肉爐店今天上午8時許傳出火警，火勢從大門左側向內延燒，瞬間陷入火海。縣消防局獲報前往救援，起火當下尚未營業，3樓男屋主自行逃出，屋主的妻女經由消防人員電話引導正確避難方式，火勢撲滅後把人救出。

高雄男教師陳屍校園雜物間相驗結果出爐 家屬盼保有隱私婉拒外界介入

高雄市一所國小前晚傳出男性教師身亡憾事，一名男教師因周五晚上遲遲未返家，母親聯繫不上，焦急向轄區警方求助通報「緊急協尋」，警方和校方配合家屬展開搜尋，當晚深夜11時許在校內雜物間發現男教師已無生命跡象，昨天上午檢警相驗，結果排除他殺；對於外界關心，教育局昨指，家屬盼保有隱私，婉拒外界介入。

高雄鳳山「米奇妙妙屋」竄火舌照亮夜空 堆滿雜物燒4小時才撲滅

高雄市鳳山區維新路某4樓透天厝今天凌晨2時6分許突傳火警，消防局出動16車41人前往搶救，由於屋內堆滿雜物，宛如「米奇妙妙屋」，易燃雜物助長，火勢一發不可收拾，熊熊火光照亮夜空，消防員射水線灌救，火勢燒了4小時才撲滅，幸無人受傷。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。