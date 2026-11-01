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影／羅東鎮維揚路羊肉爐店驚傳火災濃煙烈焰 樓上3住戶倉皇逃生
宜蘭羅東鎮維揚路一間羊肉爐店今天上午8時許傳出火警，火勢從大門左側向內延燒，瞬間陷入火海。縣消防局獲報前往救援，起火當下尚未營業，3樓男屋主自行逃出，屋主的妻女經由消防人員電話引導正確避難方式，火勢撲滅後把人救出。
這家羊肉爐平常的生意還不錯，起火點疑似位於大門左側的木頭塑物堆，易燃物火勢猛烈，燒進屋內；8時許，當地的路過人車相當多，民眾見到火災驚嚇不敢多停留，快速經過。
縣消防局表示，今天上午8時16分獲報維揚路火警，屋內二人受困，消防局出動第二大隊、羅東、五結、廣興、馬賽、礁溪分隊救災人車前往救援。
據了解，羊肉爐店一樓營業，二樓沒人住，屋主與妻子女兒住三樓，火勢從起火點往內延燒，男屋主見狀逃出，妻子及女兒受困屋內，經由執勤人員引導正確避難方式，並通知現場指揮官進行人命救助。
消防人員於8時30分控制火勢，接著把受困的2人引導下樓，經檢查無需就醫，詳細起火原因尚待警消調查。
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