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高雄鳳山「米奇妙妙屋」竄火舌照亮夜空 堆滿雜物燒4小時才撲滅

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄鳳山區維新路某4樓透天厝今天凌晨2時6分許突傳火警，消防局出動16車41人前往搶救，由於屋內堆滿雜物，宛如「米奇妙妙屋」，易燃雜物助長，火勢一發不可收拾，熊熊火光照亮夜空，消防員射水線灌救，火勢燒了4小時才撲滅，幸無人受傷。

位於鳳山區維新路4樓透天厝民宅今天約凌晨2時6分許發生火警，消防局出動16車41人前往搶救，抵達後發現現場燃燒雜物，光從1樓查看可見堆滿各式雜物，連行走都困難。

堆積雜物易燃加上風勢助長，火舌向上竄燒，照亮夜空，消防員拉水線灌救，所幸屋主當時已逃出，不少鄰居因火警半夜被驚醒急逃出屋外，火光竄上天際，吸引不少民眾圍觀，警方在現場拉起3道封鎖線強勢驅離。

據了解，屋主表示，當時正在1樓睡覺，突聽見2樓傳出聲響，起身上樓查看才發現已經起火。原以為只是小火，曾試圖自行撲滅，沒料火勢燒起來無法控制，最後只能逃出屋外並打119求救。

由於整棟透天厝都堆滿大量物品，火勢燃燒光速延燒至4樓，陷入火海中，增加搶救困難度，直到 6時28分才撲滅，所幸未傳人員受傷；詳細起火原因由火調科調查釐清。

高雄市鳳山區維新路某4樓透天厝今天凌晨突傳火警，因屋內堆滿雜物，火勢照亮夜空，4小時後才撲滅。記者石秀華／翻攝
高雄市鳳山區維新路某4樓透天厝今天凌晨突傳火警，因屋內堆滿雜物，火勢照亮夜空，4小時後才撲滅。記者石秀華／翻攝

高雄市鳳山區維新路某4樓透天厝今天凌晨突傳火警，因屋內堆滿雜物，火勢照亮夜空，4小時後才撲滅；警方拉封鎖線管制。記者石秀華／翻攝
高雄市鳳山區維新路某4樓透天厝今天凌晨突傳火警，因屋內堆滿雜物，火勢照亮夜空，4小時後才撲滅；警方拉封鎖線管制。記者石秀華／翻攝

高雄市鳳山區維新路某4樓透天厝今天凌晨突傳火警，因屋內堆滿雜物，火勢照亮夜空，4小時後才撲滅。記者石秀華／翻攝
高雄市鳳山區維新路某4樓透天厝今天凌晨突傳火警，因屋內堆滿雜物，火勢照亮夜空，4小時後才撲滅。記者石秀華／翻攝

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