一則「女學生遭擄走」貼文嚇壞桃園家長！ 男未查證散布送法辦

網路社群近來瘋傳桃園女學生遭擄貼文，表示本月29日下午有箱型車在桃園區中山路某公立高中附近公車站，擄走一名女高中生，還稱目擊者已報警並調閱監視器。桃園警方追查發現全案純屬謠言，揪出未經查證即散布不實訊息的湯姓男子依法偵辦。

貼文指出，10月29日下午5時，一輛疑似福斯箱型車趁著天色尚亮，在愛買外的公車站附近擄走一名女學生，疑似是武陵高中學生。貼文還引述鄰居說法，稱嫌犯可能涉及吸毒，女學生當時正在玩手機，隨後便遭人擄走，目擊者事後報警並調閱監視器，但後續情況不明。

這則訊息在網路流傳後，引發不少民眾擔憂，尤其貼文指稱犯案地點位於車流、人潮往來頻繁的中山路一帶，還涉及高中女學生安全，讓不少網友質疑治安狀況，也有人詢問是否有學生平安返家。

桃園警分局龍安派出所員警10月30日發現網路貼文後，立即展開查證，首先確認警方迄今並未接獲任何女學生遭擄的相關報案，隨後前往貼文所指的學校查證，而校方清查後也證實並未發生網傳案件。

警方深入追查貼文來源，透過內容及相關資訊交叉比對，迅速鎖定24歲湯姓男子，並將他查緝到案。經了解，湯男聽聞同事轉述，指鄰居曾在街頭談論疑似擄人事件，未先行確認事件真偽，就將聽來的傳聞直接發布到網路社群平台，導致不實訊息擴散，引發民眾恐慌，全案依違反社會秩序維護法偵辦。

桃園分局呼籲，民眾使用網路社群平台時，應先確認訊息來源及真實性，切勿將未經查證的傳聞當成事實發布或轉傳，以免造成社會恐慌，甚至因散布不實訊息而觸法。

湯男未經查證便將聽來的「女高中生遭擄走」訊息PO網，不僅引起恐慌，也讓自己吃上官司。圖／桃園警分局提供