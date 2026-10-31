聽新聞
0:00 / 0:00

一則「女學生遭擄走」貼文嚇壞桃園家長！ 男未查證散布送法辦

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

網路社群近來瘋傳桃園學生遭擄貼文，表示本月29日下午有箱型車在桃園區中山路某公立高中附近公車站，擄走一名女高中生，還稱目擊者已報警並調閱監視器。桃園警方追查發現全案純屬謠言，揪出未經查證即散布不實訊息的湯姓男子依法偵辦。

貼文指出，10月29日下午5時，一輛疑似福斯箱型車趁著天色尚亮，在愛買外的公車站附近擄走一名女學生，疑似是武陵高中學生。貼文還引述鄰居說法，稱嫌犯可能涉及吸毒，女學生當時正在玩手機，隨後便遭人擄走，目擊者事後報警並調閱監視器，但後續情況不明。

這則訊息在網路流傳後，引發不少民眾擔憂，尤其貼文指稱犯案地點位於車流、人潮往來頻繁的中山路一帶，還涉及高中女學生安全，讓不少網友質疑治安狀況，也有人詢問是否有學生平安返家。

桃園警分局龍安派出所員警10月30日發現網路貼文後，立即展開查證，首先確認警方迄今並未接獲任何女學生遭擄的相關報案，隨後前往貼文所指的學校查證，而校方清查後也證實並未發生網傳案件。

警方深入追查貼文來源，透過內容及相關資訊交叉比對，迅速鎖定24歲湯姓男子，並將他查緝到案。經了解，湯男聽聞同事轉述，指鄰居曾在街頭談論疑似擄人事件，未先行確認事件真偽，就將聽來的傳聞直接發布到網路社群平台，導致不實訊息擴散，引發民眾恐慌，全案依違反社會秩序維護法偵辦。

桃園分局呼籲，民眾使用網路社群平台時，應先確認訊息來源及真實性，切勿將未經查證的傳聞當成事實發布或轉傳，以免造成社會恐慌，甚至因散布不實訊息而觸法。

湯男未經查證便將聽來的「女高中生遭擄走」訊息PO網，不僅引起恐慌，也讓自己吃上官司。圖／桃園警分局提供
湯男未經查證便將聽來的「女高中生遭擄走」訊息PO網，不僅引起恐慌，也讓自己吃上官司。圖／桃園警分局提供

湯男未經查證便將聽來的「女高中生遭擄走」訊息PO網，不僅引起恐慌，也讓自己吃上官司。圖／桃園警分局提供
湯男未經查證便將聽來的「女高中生遭擄走」訊息PO網，不僅引起恐慌，也讓自己吃上官司。圖／桃園警分局提供

學生 桃園 監視器

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

網傳桃園高中前女學生遭擄警查證是假訊息 男子送辦

八德分局鑑識巡官到職5月侵吞300萬贓款 法院裁定羈押禁見

國小師帶刀入校 校長竟稱「等學生受傷再報警」？全教產籲縣府調查

中壢學生霸凌案...5媽1大伯網路蹭流量？ 桃教產、議員4訴求

相關新聞

影／民眾聽聞爆炸聲急逃命！苗栗鐵皮屋起火延燒 祝融再吞4平房

苗栗市中正路晚間近7點發生火警，共有5間平房起火，消防人員初步了解無人員受困，目前仍在搶救中。

一則「女學生遭擄走」貼文嚇壞桃園家長！ 男未查證散布送法辦

網路社群近來瘋傳桃園女學生遭擄貼文，表示本月29日下午有箱型車在桃園區中山路某公立高中附近公車站，擄走一名女高中生，還稱目擊者已報警並調閱監視器。桃園警方追查發現全案純屬謠言，揪出未經查證即散布不實訊息的湯姓男子依法偵辦。

偷8元挨罰4萬…慣竊掀機車座墊亂翻 車主不滿置物箱一團亂怒報警

陳姓慣竊今年6月某日深夜行經新北金山區中華路一騎樓時，看到1輛機車座墊沒有關緊，順手掀開座墊偷走置物箱內8元零錢離去，女車主隔天一早發現置物箱被翻得亂七八糟，雖損失不到10元零錢仍報警。法官依竊盜罪判陳男拘役40日，得易科罰金4萬元。

桃園觀音鐵皮工廠陷火海！消防局馳援救火 原因待釐清

桃園市觀音區工業四路一處鐵皮工廠晚間突然起火燃燒，消防局獲報後，已派遣消防人員87名、消防車42輛、救護車2車前往現場，第三大隊草漯分隊表示，鐵皮工廠全面燃燒，無人員受傷受困，消防人員於晚間7時50分抵達現場，起火原因尚待釐清，仍持續救災中。

送貨員與回收車爆行車糾紛 回收業者持塑膠軟管下車理論遭函送

台北市大安區昨天發生行車糾紛，29歲陳姓送貨員與49歲陳姓垃圾回收業者因行車問題爆發口角，回收業者一氣之下，拿著塑膠軟管下車找送貨員理論，雙方爭執過程被拍下上傳Threads。送貨員今天下午到派出所報案，警方通知回收業者到案說明後，依妨害自由罪嫌函請台北地檢署偵辦。

台東釋迦園驚傳農機翻覆！68歲婦人遭搬運車壓傷 送醫搶救不治

台東縣太麻里鄉美和村一處釋迦園今天發生農作意外，一輛農用搬運車不明原因翻覆，車上潘姓婦人遭車輛壓傷，警消獲報趕往救援時，婦人已無生命徵象，緊急送往台東馬偕醫院搶救，但因傷勢過重仍宣告不治。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。