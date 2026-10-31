偷8元挨罰4萬…慣竊掀機車座墊亂翻 車主不滿置物箱一團亂怒報警

陳姓慣竊今年6月某日深夜行經新北金山區中華路一騎樓時，看到1輛機車座墊沒有關緊，順手掀開座墊偷走置物箱內8元零錢離去，女車主隔天一早發現置物箱被翻得亂七八糟，雖損失不到10元零錢仍報警。法官依竊盜罪判陳男拘役40日，得易科罰金4萬元。

基隆地院判決書指出，陳男今年6月25日晚間10時57分許，行經新北市金山區中華路152巷騎樓時，見林女機車停，但機車置物箱蓋未密合關緊，徒手掀開機車座墊，竊取車廂內零錢約7、8元，得手後隨即離去。

判決說，林女翌日上午5時許欲騎乘機車時發現，不滿置物箱一團亂，經調閱附近店家監視器影像畫面後報警處理。

法官審酌陳男正值中壯年、身體健全，不思依靠勞力賺取所需，而竊取他人財物，毫無尊重他人財產權之觀念，竊盜前科累累，素行不佳，本不應輕縱，但惟考量坦承及犯後態度，竊財物價值輕微，拘役40日，得易科罰金4萬元。