送貨員與回收車爆行車糾紛 回收業者持塑膠軟管下車理論遭函送

台北市大安區昨天發生行車糾紛，29歲陳姓送貨員與49歲陳姓垃圾回收業者因行車問題爆發口角，回收業者一氣之下，拿著塑膠軟管下車找送貨員理論，雙方爭執過程被拍下上傳Threads。送貨員今天下午到派出所報案，警方通知回收業者到案說明後，依妨害自由罪嫌函請台北地檢署偵辦。

據了解，雙方當時分別駕駛送貨小貨車及回收車輛，行經大安區道路時發生糾紛，雙方言語爭執後，陳姓回收業者持塑膠軟管下車，與陳姓送貨員理論，現場氣氛一度緊張，相關畫面隨後在網路流傳。

敦化南路派出所今天上午發現Threads流傳的行車糾紛影片，隨即主動查證並聯繫當事人，了解事發經過。陳姓送貨員下午3時許到派出所報案，警方隨後通知陳姓回收業者到案，經詢問雙方說法後，認定涉及妨害自由罪嫌，依法函送台北地檢署偵辦。

回收業者拿塑膠軟管下車找送貨員理論，遭警方函送。記者廖炳棋／翻攝