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台東釋迦園驚傳農機翻覆！68歲婦人遭搬運車壓傷 送醫搶救不治

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東縣太麻里鄉美和村一處釋迦園今天發生農作意外，一輛農用搬運車不明原因翻覆，車上潘姓婦人遭車輛壓傷，警消獲報趕往救援時，婦人已無生命徵象，緊急送往台東馬偕醫院搶救，但因傷勢過重仍宣告不治。

大武警警分局表示，美和派出所上午7時許接獲民眾報案，指太麻里鄉美和村台9線東62鄉道約1公里處的釋迦園內發生農用搬運車翻覆事故，68歲潘姓婦人遭車輛壓傷。警消獲報後立即到場救援，但潘婦當時已無生命徵象，醫急送醫搶救。

警方由美和派出所警員權莉雯到場協助處理，詳細事故原因及經過仍待進一步調查釐清。大武警分局呼籲，農民操作農用搬運車時，應留意果園地形、坡度及車輛重心與穩定性，避免因車輛翻覆發生意外。

台東縣太麻里鄉美和村一處釋迦園今天發生農用搬運車翻覆事故，造成一名潘姓婦人遭車輛壓傷，送醫搶救仍宣告不治。圖／大武警分局提供
台東縣太麻里鄉美和村一處釋迦園今天發生農用搬運車翻覆事故，造成一名潘姓婦人遭車輛壓傷，送醫搶救仍宣告不治。圖／大武警分局提供

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