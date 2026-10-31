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興達電廠冒黑煙起火 廠區防水毯雜物燃燒半小時撲滅
高雄興達發電廠今天上午發生火警事故，廠內正進行的「燃氣機組更新改建計畫」新複三號機鍋爐房不明原因起火，現場一度竄出濃煙，消防人員出動灌救，火勢不到半小時就被撲滅，並未造成人員受傷。
高雄市消防局是在今天上午11時54分許接獲通報，指位於永安區鹽保路的興達電廠廠區發生火警，立即出動16車、40人前往現場搶救，經趕赴現場灌救，確認燃燒的是防水毯等雜物，火勢於中午12時23分獲得控制，並在12時24分許全面撲滅。
對此台電說明，火警發生後經現場緊急應變處置，火勢已全面撲滅並控制住，未造成人員傷亡，廠區各項設備經初步確認均安全無虞，未影響電廠正常運作，至於詳細的起火原因，目前正由相關單位進一步調查釐清中。
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