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影／北市男疑闖紅燈攔腰遭撞瞬間翻車 命大僅受驚嚇無大礙

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台北市大同區重慶北路一段與鄭州路口昨晚發生翻車車禍，林姓男子開車沿鄭州路行駛疑似闖紅燈，與沿重慶北路綠燈起步王姓女子駕駛的車輛發生碰撞，林男車輛當場翻覆，警方到場確認雙方無酒駕或毒駕，受傷的王女送醫治療後無大礙，詳細肇事原因待進一步釐清。

警方昨天晚上8點45分獲報，林男（34歲）開車行經重慶北路一段時疑闖紅燈，加速通過時，在路口遇上綠燈起步的王女（51歲）汽車，林男車輛被攔腰撞上，車輛受慣性影響當場翻覆。

林男幸運逃出沒有受傷，僅受到驚嚇，王女則出現胸部疼痛及右手輕微擦挫傷，隨即由救護車送台大醫院救治，所幸經檢查無大礙；警方確認現場無刑案情況，事後依交通事故處理。

台北市大同區重慶北路一段與鄭州路口昨晚發生翻車車禍，所幸雙方駕駛均無大礙。記者翁至成／翻攝
台北市大同區重慶北路一段與鄭州路口昨晚發生翻車車禍，所幸雙方駕駛均無大礙。記者翁至成／翻攝

台北市大同區重慶北路一段與鄭州路口昨晚發生翻車車禍，所幸雙方駕駛均無大礙。記者翁至成／翻攝
台北市大同區重慶北路一段與鄭州路口昨晚發生翻車車禍，所幸雙方駕駛均無大礙。記者翁至成／翻攝

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