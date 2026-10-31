快訊

股票蒸發數百萬性情大變！工程師男友從溫柔變暴躁 網急勸：快放生

蔣萬安連番開火「雙城論壇是滲透破口誰說的？」 沈伯洋反擊這一句

NBA／從落後25分到大勝湖人17分！柯瑞領軍勇士3連勝 狂寫聯盟新紀錄

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄男教師陳屍校園雜物間 教育局：死因待查、勿傳未證實消息

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導

高雄市一所國小昨間傳出教師身亡憾事，一名男教師遲遲未返家，母親因聯繫不上兒子，焦急向警方求助，校方與家屬展開搜尋，深夜11時許在校內雜物間發現男教師倒臥，已無生命跡象；高市教育局今天表示，該師近期在校工作及教學表現均正常，確切死因仍待檢警相驗釐清，家屬希望保有隱私，婉拒外界介入。

據了解，死者為33歲正式教師，過去曾擔任學校主任，目前已卸下行政職務，回歸教學工作，昨晚因遲遲未返家，母親撥打電話也聯繫不上，向警方報案協尋。警方與校方搜尋發現，男教師機車仍停放校內，直到深夜11時許，才在校內雜物間尋獲，但已明顯死亡。

教育局表示，學校昨日下午接獲家屬聯繫後，隨即協助尋找，並陪同家屬了解相關情形，同步通報教育局；昨晚11時許，學校與家屬在校內雜物間發現該名教師，經警方及相關單位到場確認，已無生命跡象。

針對男教師生前工作情況，教育局指出，據校方了解，該名教師近期在校工作及教學表現均正常，至於確切死亡原因，仍須等待檢警相驗及調查結果，不宜過早推測。

教育局強調，家屬目前希望保有隱私與空間，已婉拒媒體採訪及外界介入，教育局尊重家屬意願，也呼籲外界體恤家屬心情，避免未經查證的訊息傳播，讓逝者安息。

教師團體質疑，高雄近期連續3件教師事故，四維國小市府完全沒說明、溪寮國小校長霸凌案還在調查，未料再爆第三件國小教師校內身亡憾事，儘管確切原因仍待查證，但接連發生校園事件令人憂心。

高雄市警局。聯合報系資料照
高雄市警局。聯合報系資料照

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

高雄驚傳國小老師陳屍校園 屍體在雜物間內被發現

國小師帶刀入校 校長竟稱「等學生受傷再報警」？全教產籲縣府調查

中市特教生遭綑綁椅子上家長控學校消極 校方道歉：已調整涉案人職務

中市特教生家長控兒課照班遭捆綁椅上 校方還原當時狀況

相關新聞

影／新北林口山區5間鐵皮工廠大火釀空汙 6移工預防性送醫

新北市林口後湖山區今天凌晨1時發生連棟鐵皮工廠火警，火勢在強風助長下全面燃燒5間工廠，消防局共出動66車、148人前往搶救，直到凌晨3時53分通報火勢熄滅，初估燃燒面積達到5千平方公尺。

影／國道1號驚傳24歲機車騎士自7層樓五楊高架墜下 送醫不治

國道1號今天凌晨驚傳有人騎機車上五楊高架且從7層樓高度墜下，墜落在南向林口A出口匝道邊坡施工區，該名24歲陳姓男子隨即被救護車送往林口長庚醫院，但急救無效宣告死亡。

高雄男教師陳屍校園雜物間 教育局：死因待查、勿傳未證實消息

高雄市一所國小昨間傳出教師身亡憾事，一名男教師遲遲未返家，母親因聯繫不上兒子，焦急向警方求助，校方與家屬展開搜尋，深夜11時許在校內雜物間發現男教師倒臥，已無生命跡象；高市教育局今天表示，該師近期在校工作及教學表現均正常，確切死因仍待檢警相驗釐清，家屬希望保有隱私，婉拒外界介入。

國1南下嘉義路段凌晨重大事故 聯結車疑爆胎後方4車連環追撞釀2死2傷

國道1號南下嘉義路段今天凌晨2時許發生嚴重車禍，一輛營業聯結車疑似爆胎失控，撞擊內側護欄後停在車道，後方4輛自小客車閃避不及，接連發生擦撞、追撞事故，造成2人死亡、2人受傷，事故於上午7時22分排除，全線恢復通車，詳細肇事原因仍待警方調查。

影／北市男疑闖紅燈攔腰遭撞瞬間翻車 命大僅受驚嚇無大礙

台北市大同區重慶北路一段與鄭州路口昨晚發生翻車車禍，林姓男子開車沿鄭州路行駛疑似闖紅燈，與沿重慶北路綠燈起步王姓女子駕駛的車輛發生碰撞，林男車輛當場翻覆，警方到場確認雙方無酒駕或毒駕，受傷的王女送醫治療後無大礙，詳細肇事原因待進一步釐清。

高雄轎車左轉下一秒大貨車迎面撞 駕駛死裡逃生驚險畫面曝光

柯姓男子今天上午8時14分駕車行經高市沿海路二段左轉鳳林路一段，當場被直行由卓姓男子駕駛的大貨車撞及，巨大撞擊力，導致柯男的車180度迴轉，車頭被撞爛，板金掀起，柯男死裡逃生身體受擦挫傷，詳細肇責待釐清。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。