高雄男教師陳屍校園雜物間 教育局：死因待查、勿傳未證實消息

高雄市一所國小昨間傳出教師身亡憾事，一名男教師遲遲未返家，母親因聯繫不上兒子，焦急向警方求助，校方與家屬展開搜尋，深夜11時許在校內雜物間發現男教師倒臥，已無生命跡象；高市教育局今天表示，該師近期在校工作及教學表現均正常，確切死因仍待檢警相驗釐清，家屬希望保有隱私，婉拒外界介入。

據了解，死者為33歲正式教師，過去曾擔任學校主任，目前已卸下行政職務，回歸教學工作，昨晚因遲遲未返家，母親撥打電話也聯繫不上，向警方報案協尋。警方與校方搜尋發現，男教師機車仍停放校內，直到深夜11時許，才在校內雜物間尋獲，但已明顯死亡。

教育局表示，學校昨日下午接獲家屬聯繫後，隨即協助尋找，並陪同家屬了解相關情形，同步通報教育局；昨晚11時許，學校與家屬在校內雜物間發現該名教師，經警方及相關單位到場確認，已無生命跡象。

針對男教師生前工作情況，教育局指出，據校方了解，該名教師近期在校工作及教學表現均正常，至於確切死亡原因，仍須等待檢警相驗及調查結果，不宜過早推測。

教育局強調，家屬目前希望保有隱私與空間，已婉拒媒體採訪及外界介入，教育局尊重家屬意願，也呼籲外界體恤家屬心情，避免未經查證的訊息傳播，讓逝者安息。

教師團體質疑，高雄近期連續3件教師事故，四維國小市府完全沒說明、溪寮國小校長霸凌案還在調查，未料再爆第三件國小教師校內身亡憾事，儘管確切原因仍待查證，但接連發生校園事件令人憂心。