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高雄轎車左轉下一秒大貨車迎面撞 駕駛死裡逃生驚險畫面曝光

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

柯姓男子今天上午8時14分駕車行經高市沿海路二段左轉鳳林路一段，當場被直行由卓姓男子駕駛的大貨車撞及，巨大撞擊力，導致柯男的車180度迴轉，車頭被撞爛，板金掀起，柯男死裡逃生身體受擦挫傷，詳細肇責待釐清。

林園警分局指出，60歲柯姓男子今天上午8時14駕車沿沿海路二段西往東行駛欲左轉進鳳林路一段時，適對向行駛於沿海路二段由32歲卓姓男子駕駛的大貨車直行駛過，來不及閃避，當場迎面撞上柯男的轎車。

車禍當下，因巨大撞擊力，柯男的車180度迴轉，車頭被撞爛，前方引擎蓋板金掀起，柯身體多處擦挫傷，所幸被送醫治療無生命危險；雙方事後經警方酒測，無酒駕行為，詳細事故肇責待交通大隊釐清判定。

柯姓男子今天上午8時14分駕車行經高市沿海路二段左轉鳳林路一段，當場被直行大貨車撞及，車頭被撞爛，柯受傷被送醫。記者石秀華／翻攝
柯姓男子今天上午8時14分駕車行經高市沿海路二段左轉鳳林路一段，當場被直行大貨車撞及，車頭被撞爛，柯受傷被送醫。記者石秀華／翻攝

柯姓男子今天上午8時14分駕車行經高市沿海路二段左轉鳳林路一段，當場被直行大貨車撞及，車頭被撞爛，柯受傷被送醫。記者石秀華／翻攝
柯姓男子今天上午8時14分駕車行經高市沿海路二段左轉鳳林路一段，當場被直行大貨車撞及，車頭被撞爛，柯受傷被送醫。記者石秀華／翻攝

柯姓男子今天上午8時14分駕車行經高市沿海路二段左轉鳳林路一段，當場被直行大貨車撞及，車頭被撞爛，柯受傷被送醫。記者石秀華／翻攝
柯姓男子今天上午8時14分駕車行經高市沿海路二段左轉鳳林路一段，當場被直行大貨車撞及，車頭被撞爛，柯受傷被送醫。記者石秀華／翻攝

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