影／國道1號驚傳24歲機車騎士自7層樓五楊高架墜下 送醫不治

國道1號今天凌晨驚傳有人騎機車上五楊高架且從7層樓高度墜下，墜落在南向林口A出口匝道邊坡施工區，該名24歲陳姓男子隨即被救護車送往林口長庚醫院，但急救無效宣告死亡。

國道警察局第一公路警察大隊是在凌晨0時48分接獲台北市110通報，指稱有機車從堤頂交流道騎上國道1號汐五高架道，並一路往南行駛。勤務指揮中心立即調派巡邏車於五楊高架道南向38.7公里避車彎安全處監控，凌晨1時01分發現該輛機車行駛於外側車道，員警立刻指揮示意停靠避車彎安全處。

但機車未停且變換到路肩繼續往前行駛，巡邏車追上行駛於外側車道鳴笛警戒、持續廣播並以指揮棒示意停車，不料騎士突然於五楊高架道南向40.8公里處停靠路肩，隨即翻越外側護欄墜下。

現場距離地面約7層樓高，騎士墜落於林口A出口匝道邊坡施工區，員警立即通知119派救護車，經送往林口長庚醫院，急救後經醫師宣告死亡。警方查出騎士是24歲陳姓男子，至於是否酒駕或毒駕，尚待抽血檢驗，詳細案情還要再進一步調查。

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國道警方在五楊高架避車彎指揮示意機車停靠，但騎士不理會又繼續往前騎，後來卻突然停車且從7層樓高度墜下，墜落在南向林口A出口匝道邊坡施工區，該名24歲陳姓男子隨即被救護車送往林口長庚醫院，但急救無效宣告死亡。記者林昭彰／翻攝