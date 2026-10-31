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網傳桃園高中前女學生遭擄警查證是假訊息 男子送辦
桃園市警察局桃園分局今天表示，網路流傳桃園區某高中前公車站發生女學生遭擄案件，經警方查證並無此事，已查獲發布不實訊息的湯姓男子，全案依違反社會秩序維護法偵辦。
桃園分局龍安派出所副所長黃培樺接受媒體聯訪表示，警方昨天發現網路社群流傳貼文，聲稱29日有女學生在高中前公車站遭擄，並稱目擊者已報警及調閱監視器，引發民眾關注。警方查證未接獲相關報案，校方也證實並未發生此事。
黃培樺指出，警方透過貼文及相關資訊交叉比對，迅速鎖定湯男並查緝到案。湯男供稱聽聞同事轉述鄰居談論疑似擄人事件，未經查證便將傳聞發布上網，造成不實訊息散播。
桃園分局呼籲，民眾發布或轉傳網路訊息前應先確認真偽，切勿散布未經查證的內容，以免引發社會恐慌，甚至觸法。
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