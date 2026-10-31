影／女騎士車禍受困車底 互不認識路人齊喊「一二三」抬車救人

「有人被卡在車子下面，路人幫忙喊停紅燈的大家幫忙…」昨下午4時在台南東區中華東路與凱旋路口，發生轎車與機車交通事故，機車女騎士卡在轎車底下，路人見狀一起搬轎車，協助她脫困後送醫，熱心路人事後在社群上發文直呼「大家都是互不認識ㄉ超級英雄」，希望傷者平安。

台南市警第一分局交通分隊長楊政霖說，這起交通事故發生於30日下午4時許，85歲蔡姓老翁開車，沿中華東路北向南直行在外側車道右轉，與19歲陳姓女子騎機車由中華東路北向南直行在機慢車道，至凱旋路口直行時，雙方發生碰撞交通事故。

楊政霖表示，蔡翁未受傷，而陳女受傷，意識清楚，送成大醫院救治，而雙方駕駛持照正常，經酒測後均無飲酒及毒駕情事，相關肇事原因分隊持續調查中。第一分局呼籲，車輛行經路口，應減速慢行，轉彎車並應禮讓直行車，保障行車安全。

有目擊者事後在Threads上發文，指真的好可怕！剛剛在南紡那邊遇到車禍，有人被卡在車子下面，路人幫忙喊停紅燈的大家幫忙，最後一起搬車子的時候真的好感動，「大家都是互不認識ㄉ超級英雄」她說，真的超重，搬完手都在抖，希望女騎士平安。此文一出，引發討論。

也有人回應，跟同學在南紡直擊車禍，當下沒想太多，看到有人受困車底，他也趕快加入大家一起幫忙抬車救援。他說，雖然搬完手抖到不行，但台灣人的熱血與善良真的讓人瞬間飆淚。當時呼喊大家幫忙的路人也出面回應，指真的覺得願意下車幫忙的人都很棒，真的超重耶，看到有壯丁過來馬上讓位。

傷者的家屬表示，剛剛聽到消息真的很驚嚇，妹妹傷勢很嚴重，全身多處骨折，謝謝路過幫忙的英雄們，沒有你們的幫忙，妹妹現在不知道會怎樣。

昨下午4時在台南東區中華東路與凱旋路口，發生轎車與機車交通事故，機車女騎士卡在轎車底下，路人見狀一起搬轎車，協助她脫困後送醫。圖／讀者提供