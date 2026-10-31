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長照機構火災怎麼救？大林消防逼真演練 破解巷弄救援難題

桃園電子報／ 桃園電子報

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為強化避難弱勢族群的安全防護網，大林分隊特別與轄內「百新長照機構」合作，於日前開展聯合防災演練。圖：消防局提供

災害發生時，應變速度與搶救時間往往是決定傷亡程度的關鍵。為強化避難弱勢族群的安全防護網，桃園市消防局第一大隊大林分隊特別與轄內「百新長照機構」合作，於日前開展聯合防災演練。此次演練重點除了機構自救外，更針對「狹小巷弄內車輛難以進入、長距離佈線水源困難」等進行實兵演練，以提升針對轄內狹小巷弄長照機構的火災搶救能力。

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災害發生時，應變速度與搶救時間往往是決定傷亡程度的關鍵。圖：消防局提供

消防局指出，位於狹小巷弄內的長照機構，火警發生時往往面臨雙重挑戰，一方面是機構內部「避難弱勢族群疏散緩慢」，另一方面則是外部「消防車輛進出及救災部署受限」。由於巷弄路幅狹窄，大型水箱車與雲梯車根本無法駛入，加上常有汽機車違停或障礙物阻擋，消防隊抵達現場時，第一時間必須被迫在外圍主幹道停靠，面臨「水源延伸過長、水壓中繼不易、體力消耗巨大」的極端救災困境。

為了克服地理條件的天然限制，此次演練特別應用了消防隊的科技運用與戰術部署，消防人員在出動途中即利用119派遣APP內建置之「甲、乙種搶救圖資」及「巷弄內最近的消防栓位置」，由車幅較窄之小型水箱車領頭，克服道路限制深入前線，必要時架設移動式幫浦進行中繼加壓，成功解決長距離延伸導致的水壓不足問題，長距離佈線戰術，對消防人員的體力與耐力也是一大挑戰。

機構內部模擬火災發生後，從確認火警信號開始、發現火點、機構內通報及撥打119電話，使用滅火器執行初期滅火、避難引導等自衛消防編組各班任務，爭取時間引導及疏散機構內收容人員至相對安全區，由於收容人員皆為避難弱勢人員，擁有完整的防火區劃就能爭取更多的人員獲救。

大林分隊長李安邦表示，「場所的特性與地理條件的限制或許固定，但我們的應變機制能不斷進化，透過深化機構人員的防災應變與自主訓練，結合消防單位的實地搶救演練，能讓救災無縫接軌，共同為避難弱勢族群打造更堅實的安全屏障。」

本文章來自《桃園電子報》。原文：長照機構火災怎麼救？大林消防逼真演練 破解巷弄救援難題

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