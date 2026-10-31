快訊

全台首例安樂死釋憲！跌倒近全癱「像活死人」 他遞狀爭取生命自主權

蔣萬安、沈伯洋電視辯論中午登場！電視台周邊警力部署滴水不漏

安可對上洋流！台北市長辯論會中午12時登場…蔣萬安、沈伯洋正面交鋒

聽新聞
0:00 / 0:00

借車給毒蟲恐遭沒收！桃警：毒駕新制今上路 拒測首犯重罰27萬

桃園電子報／ 桃園電子報

S 5406729 0 result
桃園警方為展現防制毒駕決心，今日起連續規劃執行「查緝毒駕專案勤務」。圖：警方提供

毒駕新制今(31)日正式上路了，毒品嚴重侵害駕駛人中樞神經，吸食後開車常伴隨幻覺、注意力渙散及反應遲鈍，宛如隨時可能引爆的「道路不定時炸彈」，對全體用路人生命財產安全構成極大威脅。桃園市交通警察大隊指出，為從源頭嚴防毒駕危害，立法院三讀通過《道路交通管理處罰條例》修正案，大幅提高毒駕處罰。重點包含機車毒駕首犯重罰12萬元，汽車重罰15萬元，第2次最高額加罰9萬元，採累計加罰且無上限；首次毒駕拒測開罰27萬元，第2次45萬元，第3次按前次罰鍰加罰18萬元，同樣累計無上限。

S 5406730 0 result
桃園警方結合毒品查緝、路檢及交通稽查等勤務作為，提高攔查密度及取締成效。圖：警方提供

交大表示，此次修法亦大幅加重駕照與車輛處分，毒駕者由現行吊扣駕照1至2年，改為直接吊銷駕照並停止考照3年；若毒駕致人重傷、死亡或第2次毒駕者，更將終身吊銷駕照。此外，不論車輛屬何人所有皆一律沒入車輛，防止借車規避責任；同車乘客採連坐法，明知駕駛毒駕仍搭乘者處6000元至1萬5000元罰鍰。另針對吸毒者實施預防性吊銷駕照2年；若駕照吊銷後仍無照上路，依無照駕駛罰責加罰3.6萬元且沒入車輛，若於吊銷期間駕駛非本人車輛再犯毒駕，罰鍰更加罰二分之一。受處分者未來重新考照前，亦須完成毒駕防制教育、戒癮治療及危害講習等處遇措施，防制機制相當嚴密。

桃園警方為展現防制毒駕決心，今日起連續規劃執行「查緝毒駕專案勤務」，警察局長廖恆裕也親自主持專案勤教，統計規劃首日凌晨專案勤務取締毒駕4件，另外今年以來施用毒品駕車違規累計舉發2390件，較去年同期舉發573件，增加1817件、317%。

警方為了加強毒駕取締能量，針對毒駕熱點區域、易肇事路段及治安顧慮場所周邊道路，加強勤務部署及情資蒐報，並結合毒品查緝、路檢及交通稽查等勤務作為，提高攔查密度及取締成效，貫徹毒駕零容忍決心，全力守護用路人生命財產安全。

廖恆裕表示，今年修法以後，毒駕同車不但要連坐，非車主車輛也會沒入，呼籲民眾正視不法使用毒品對駕駛行為的影響，切勿因一時糊塗造成無法挽回的遺憾，發現吸毒者應立即打110報案電話，共同維護良好的生活環境。

本文章來自《桃園電子報》。原文：借車給毒蟲恐遭沒收！桃警：毒駕新制今上路 拒測首犯重罰27萬

毒駕 注意力 桃園

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

毒駕重罰新制今上路 男拒測開罰27萬 借車、載人車主也遭殃

「彈煙灰」就遭攔查、命毒品快篩 台中警違法在先...法院幫撤36萬罰單

立院三讀！毒駕十年內再犯致死 可判死、罰千萬

高雄男無照駕車逆向拒檢撞警車逃逸 警追車號逮人開罰金額曝光

相關新聞

影／新北林口山區5間鐵皮工廠大火釀空汙 6移工預防性送醫

新北市林口後湖山區今天凌晨1時發生連棟鐵皮工廠火警，火勢在強風助長下全面燃燒5間工廠，消防局共出動66車、148人前往搶救，直到凌晨3時53分通報火勢熄滅，初估燃燒面積達到5千平方公尺。

國1南下嘉義路段凌晨重大事故 聯結車疑爆胎後方4車連環追撞釀2死2傷

國道1號南下嘉義路段今天凌晨2時許發生嚴重車禍，一輛營業聯結車疑似爆胎失控，撞擊內側護欄後停在車道，後方4輛自小客車閃避不及，接連發生擦撞、追撞事故，造成2人死亡、2人受傷，事故於上午7時22分排除，全線恢復通車，詳細肇事原因仍待警方調查。

高雄驚傳國小老師陳屍校園 屍體在雜物間內被發現

高雄市再傳出令人遺憾的校園憾事，一名任職國小、兼任主任職務的老師，昨晚被發現陳屍在校內雜物間內，死者母親因深夜遲遲等不到兒子返家，且電話聯繫不上，緊急向轄區警方通報協尋，警方與校方人員在校內展開搜尋，深夜11時許在雜物間尋獲該名主任，但已明顯死亡。

台中大里昨晚機車自撞分隔島車禍 雙載男女受傷送醫

台中市大里區環河路一段昨晚發生機車騎士不明原因自撞分隔島車禍，包括30歲温姓男騎士與29歲吳姓女乘客受傷，二人無生命危險，無毒酒駕情事 ，詳細肇事原因，送交通警察大隊分析研判。

影／深夜連撞前車再衝圍牆 中和警速到場釐清肇因

新北市今天凌晨發生一起連環撞擊的道路交通事故，吳姓男子駕車行經中和區景平路與成功路口時，因前車突發緊急煞車，導致吳男閃避不及，車輛瞬間失控打滑，不僅直接擦撞前車，隨後更重重撞上路旁圍牆，現場傳出巨響。

凌晨國1南向民雄段聯結車自撞+4小客車追撞 2死2輕重傷

今天凌晨2時27分，在國道1號南向260.5K過民雄戰備跑道，發生聯結車自撞事故，占用內線和中線車道。接著今天凌晨2時50分，後方自小客車追撞，目前前線有散落物。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。