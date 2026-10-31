桃園警方為展現防制毒駕決心，今日起連續規劃執行「查緝毒駕專案勤務」。圖：警方提供

毒駕新制今(31)日正式上路了，毒品嚴重侵害駕駛人中樞神經，吸食後開車常伴隨幻覺、注意力渙散及反應遲鈍，宛如隨時可能引爆的「道路不定時炸彈」，對全體用路人生命財產安全構成極大威脅。桃園市交通警察大隊指出，為從源頭嚴防毒駕危害，立法院三讀通過《道路交通管理處罰條例》修正案，大幅提高毒駕處罰。重點包含機車毒駕首犯重罰12萬元，汽車重罰15萬元，第2次最高額加罰9萬元，採累計加罰且無上限；首次毒駕拒測開罰27萬元，第2次45萬元，第3次按前次罰鍰加罰18萬元，同樣累計無上限。

桃園警方結合毒品查緝、路檢及交通稽查等勤務作為，提高攔查密度及取締成效。圖：警方提供

交大表示，此次修法亦大幅加重駕照與車輛處分，毒駕者由現行吊扣駕照1至2年，改為直接吊銷駕照並停止考照3年；若毒駕致人重傷、死亡或第2次毒駕者，更將終身吊銷駕照。此外，不論車輛屬何人所有皆一律沒入車輛，防止借車規避責任；同車乘客採連坐法，明知駕駛毒駕仍搭乘者處6000元至1萬5000元罰鍰。另針對吸毒者實施預防性吊銷駕照2年；若駕照吊銷後仍無照上路，依無照駕駛罰責加罰3.6萬元且沒入車輛，若於吊銷期間駕駛非本人車輛再犯毒駕，罰鍰更加罰二分之一。受處分者未來重新考照前，亦須完成毒駕防制教育、戒癮治療及危害講習等處遇措施，防制機制相當嚴密。

桃園警方為展現防制毒駕決心，今日起連續規劃執行「查緝毒駕專案勤務」，警察局長廖恆裕也親自主持專案勤教，統計規劃首日凌晨專案勤務取締毒駕4件，另外今年以來施用毒品駕車違規累計舉發2390件，較去年同期舉發573件，增加1817件、317%。

警方為了加強毒駕取締能量，針對毒駕熱點區域、易肇事路段及治安顧慮場所周邊道路，加強勤務部署及情資蒐報，並結合毒品查緝、路檢及交通稽查等勤務作為，提高攔查密度及取締成效，貫徹毒駕零容忍決心，全力守護用路人生命財產安全。

廖恆裕表示，今年修法以後，毒駕同車不但要連坐，非車主車輛也會沒入，呼籲民眾正視不法使用毒品對駕駛行為的影響，切勿因一時糊塗造成無法挽回的遺憾，發現吸毒者應立即打110報案電話，共同維護良好的生活環境。

本文章來自《桃園電子報》。原文：借車給毒蟲恐遭沒收！桃警：毒駕新制今上路 拒測首犯重罰27萬