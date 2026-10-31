桃園市中壢警分局配合全市勤務部署，自昨日晚間23時至今日凌晨2時，執行「1030全市取締酒後駕車、施用毒品後駕車、防制危險駕車與噪音車輛」勤務。圖：警方提供

毒駕加重處罰新制今（31）日正式上路，桃園市中壢警分局配合全市勤務部署，自昨日晚間23時至今日凌晨2時，執行「1030全市取締酒後駕車、施用毒品後駕車、防制危險駕車與噪音車輛」勤務，結合定點路檢、巡邏及機動攔檢，強化酒駕、毒駕查緝，防制危險駕車及噪音擾民。警察局長廖恆裕強調，「讓毒駕離開道路」，以依法執法的實際行動，守護民眾生命與用路安全。

中壢警方結合定點路檢、巡邏及機動攔檢，強化酒駕、毒駕查緝，防制危險駕車及噪音擾民。圖：警方提供

中壢分局提到，新制上路約2小時，大崙派出所員警，即於今日凌晨2時許，在新明路查獲56歲周姓男子涉嫌毒駕。員警發現周男騎乘機車行車不穩，遂予攔查，並查獲吸食器；對周男實施唾液快篩，結果呈安非他命陽性反應，全案依公共危險罪嫌偵辦，並依新制沒入車輛、吊銷駕照。

毒駕新制今日上路。圖：警方提供

此外，今日凌晨0時40分許，警方在中美路往復興路方向臨檢點查獲46歲蔣姓男子酒後駕車。當時蔣男駕駛汽車行經臨檢站，員警察覺車內有濃厚酒氣，攔停後實施酒測，測得吐氣酒精濃度達每公升0.52毫克，警方依法逮捕，並將車輛移置保管，警詢後依公共危險罪嫌移送偵辦。

中壢分局指出，此次勤務規劃先定點路檢，隨後轉為轄區巡邏及重點路段機動攔檢，透過不同勤務方式強化查察，防止高風險駕駛持續上路。各編組明確分配帶班管制、攔檢盤查及警戒蒐證任務，並均有斬獲。

廖恆裕要求，執勤必須落實程序正義，不得無差別攔查，遵守比例原則，注意執勤言行、謹言慎行。各編組應確實掌握任務分工，攔車時面向來車，隨時注意車輛動態及周邊狀況，依法審慎使用警械，遇突發狀況保持沉著、妥適應變。各級幹部更須掌握全局，注意每位員警執勤狀況，守護警方安全。

廖恆裕並再次提醒「三安」的重要。勤務執行應兼顧員警自身安全、民眾安全及案件安全，確保執法程序合法、處置妥適，將安全觀念落實於執勤全程，在守護民眾的同時，也讓每位員警平安完成任務。

警方提醒，此次毒駕加重處罰新制，可歸納為六項重點。第一，毒駕重罰。首次毒駕，機車罰12萬元、汽車罰15萬元；10年內再犯逐次加罰9萬元，累加無上限；第二，拒測加重。首次拒絕毒測罰27萬元，10年內第二次罰45萬元，第三次起按前次金額再加罰18萬元，累加無上限。

第三，車輛沒入，毒駕或拒絕毒測，無論駕駛人是否為車主，均依法沒入車輛；第四，駕照嚴管。毒駕吊銷駕照、禁考3年；再犯或肇事致人重傷、死亡者，依法終身不得考照。另建立吸毒者預防性吊照機制，經警方確認吸食毒品等情形者，吊銷駕照、禁考2年。

第五，乘客責任。年滿18歲、明知駕駛人毒駕仍搭乘者，罰6000元至1萬5000元；年滿70歲、心智障礙及汽車運輸業乘客除外；第六，無照再駕加罰。因毒駕、拒測或吸毒遭吊照，於吊照期間再無照上路，除原無照駕駛罰鍰外，另加罰3萬6000元，大型車另加罰8萬元，並沒入車輛。

在持續查緝犯罪方面，中壢分局統計，10月24日至30日共查獲各類刑案100件、90人次。其中包含詐欺案件37件37人次、詐欺車手2件2人次、毒品案件14件、竊盜案件11件10人次、毒駕案件4件4人次，以及酒駕案件4件4人次，並緝獲各類通緝犯19人次、計21件，持續維護轄區治安與交通安全。中壢分局長林鼎泰表示，警方將持續強化酒、毒駕查緝，落實依法執法及勤務安全，讓毒駕離開道路，守護市民用路安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：毒駕新制上路僅2小時！中壢男騎車搖晃遭逮 警當場沒入車輛吊照