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高雄岡山區瓦斯管線破損 警消戒護管制提醒改道

中央社／ 記者張已亷高雄31日電

高雄岡山區本工六路與文興路一帶於今天進行管線工程時，疑似不慎造成瓦斯管線破損，現場瀰漫瓦斯氣味，警消獲報到場拉設封鎖線管制及灑水戒護，提醒用路人配合指揮改道。

高雄市政府警察局岡山分局員警表示，前峰派出所上午9時30分許獲報後，派員到場拉設警戒封鎖線管制人車，以防範二次災害，並確認現場無人員受傷，瓦斯供氣已關閉。

警方表示，為確保公共安全與用路人通行秩序，員警通報高雄市政府消防局派員到場戒護，並通知相關權責單位緊急搶修，同時針對「本工六路與文興路口」至「文興路與民主路口」實施交通管制與疏導，提醒用路人配合指揮提早改道。

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