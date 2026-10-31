台中大里昨晚機車自撞分隔島車禍 雙載男女受傷送醫

高雄市再傳出令人遺憾的校園憾事，一名任職國小、兼任主任職務的老師，昨晚被發現陳屍在校內雜物間內，死者母親因深夜遲遲等不到兒子返家，且電話聯繫不上，緊急向轄區警方通報協尋，警方與校方人員在校內展開搜尋，深夜11時許在雜物間尋獲該名主任，但已明顯死亡。

2026-10-31 08:10