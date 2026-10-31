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台中大里昨晚機車自撞分隔島車禍 雙載男女受傷送醫

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中市大里區環河路一段昨晚發生機車騎士不明原因自撞分隔島車禍，包括30歲温姓男騎士與29歲吳姓女乘客受傷，二人無生命危險，無毒酒駕情事 ，詳細肇事原因，送交通警察大隊分析研判。

警方說明，昨晚7時16分，大里區環河路一段車禍，經警方調查，30歲温姓男子騎機車載29歲吳姓女子沿環河路一段往頂厝路方向行駛，因不明原因自撞分隔島，二人受傷送醫，無生命危險，無毒酒駕情事。

警方呼籲，駕駛人如對道路不熟悉，駕駛車輛應小心慢行，現在天色較早變暗，行經環河路段應隨時注意車前狀況，確保自身及用路人安全。

台中市大里區昨晚發生機車自撞分隔島車禍，造成男騎士與女乘客受傷。圖／讀者提供
台中市大里區昨晚發生機車自撞分隔島車禍，造成男騎士與女乘客受傷。圖／讀者提供

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