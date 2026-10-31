國1南下嘉義路段凌晨重大事故 聯結車疑爆胎後方4車連環追撞釀2死2傷

國道1號南下嘉義路段今天凌晨2時許發生嚴重車禍，一輛營業聯結車疑似爆胎失控，撞擊內側護欄後停在車道，後方4輛自小客車閃避不及，接連發生擦撞、追撞事故，造成2人死亡、2人受傷，事故於上午7時22分排除，全線恢復通車，詳細肇事原因仍待警方調查。

國道第四公路警察大隊指出，翁姓男子駕駛營業全聯結車行經國道1號南向260.5公里處，疑似爆胎導致車輛失控，撞上內側護欄後停在內側車道，隨後遭後方鄭姓、林姓及蔡姓男子駕駛的3輛轎車擦撞或追撞，黃姓男子駕駛的轎車又擦撞蔡男車輛，形成連環事故。

嘉義縣消防局表示，接獲通報後立即派遣人車前往救援，事故共造成4人受傷，其中林姓及蔡姓男子到場時已無呼吸心跳OHCA，經救護人員處置後送醫，仍傷重身亡；另有1名約16歲女子及1名約42歲男子肢體受傷、意識清楚，分別送往醫院治療。

國道第四公路警察大隊表示，林姓、蔡姓男子死亡，酒測值仍待檢驗，其餘當事人均無飲酒情形，事故現場經處理後，上午7時22分恢復全線通車，提醒用路人上路前應檢查車輛狀況，行駛高速公路時也應隨時注意前方路況，保持適當安全距離，避免事故發生。

國道1號南下嘉義段今天凌晨2時許發生5車連環撞，疑似聯結車爆胎停在內側車道，事故釀2死2傷。圖／國道警方提供

國道1號南下嘉義段今天凌晨2時許發生5車連環撞，疑似聯結車爆胎停在內側車道，事故釀2死2傷。圖／國道警方提供

國道1號南下嘉義段今天凌晨2時許發生5車連環撞，疑似聯結車爆胎停在內側車道，事故釀2死2傷。圖／國道警方提供

國道1號南下嘉義段今天凌晨2時許發生5車連環撞，疑似聯結車爆胎停在內側車道，事故釀2死2傷。圖／國道警方提供